Kjeld Nuis: ’Ik hoop met heel m’n hart dat het meevalt’

Kjeld Nuis

AMSTERDAM - Een trainingskamp in Inzell is voor de Nederlandse schaatsers uitgelopen op een fiasco. Nadat woensdag twee Duitse rijders positief testten op het coronavirus, was het donderdag de beurt aan Kjeld Nuis. Inmiddels hebben alle Nederlandse teams afscheid genomen van het Duitse bergdorp, behalve Nuis en zijn coach Gerard van Velde. Nuis zit voorlopig in zijn eentje in quarantaine op zijn hotelkamer. Maar wie zegt dat de rest virusvrij is? Dat zal de komende dagen moeten blijken.