Ziyech en Mazraoui schrijven geschiedenis met Marokko op WK

Ziyech begon aan de aftrap van het treffen met de Canadezen. Ook Mazraoui was er vanaf de eerste minuut bij. De Marokkanen wisten dat zij aan een gelijkspel genoeg zouden hebben om de volgende ronde te halen. Voor Canada stond er donderdagmiddag weinig op het spel, zij waren al uitgeschakeld.

Droomstart

Marokko kende een droomstart dankzij een blunder van de Canadese doelman. Milan Borjan speelde de bal zomaar in de voeten van Ziyech. Daar wist de voormalig Ajacied wel raad mee: 1-0. De avond werd mooier en mooier voor Marokko, nadat Youssef En-Nesyri nog binnen het half uur de score had verdubbeld: 2-0. De equipe van bondscoach Walid Regragui zat dus al vroeg op rozen.

Uit het niets kreeg Canada vlak voor rust de aansluitingstreffer in de schoot geworpen. Een vrij ongevaarlijke voorzet werd door Nayef Aguerd in zijn eigen doel gegleden. Dat was een flinke tegenvaller voor Marokko, tot dat moment leek er juist geen vuiltje aan de lucht.

Geschiedenis

Youssef En-Nesyri dacht de marge voor rust weer naar twee goals te hebben teruggebracht, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft waren het de Canadezen die vooral de bal hadden en veel beter speelden dan in het eerste bedrijf. Canada loerde op de gelijkmaker en leek die halverwege de tweede helft te pakken te hebben. Uit een hoekschop kopte voormalig PSV-speler Atiba Hutchinson snoeihard op de lat. Via de doellijn stuiterde de bal weer in het veld, waarna de rebound over het doel ging. Marokko oogde meer en meer nerveus en creëerde bijna niets meer, maar hield wel stand.

Na het laatste fluitsignaal vielen de spelers van Marokko elkaar dolgelukkig in de armen. En terecht. De Leeuwen van de Atlas hadden geschiedenis geschreven.

Bekijk hier de uitslagen, standen en het programma op het WK voetbal