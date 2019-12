Van der Poel ondanks ’spookrijdende hond’ weer de beste

De wereldkampioen begon in Overijse in de derde ronde aan een solo die duurde tot het einde. Daarmee boekte hij zijn tiende zege van het seizoen.

Van der Poel was meer dan een jaar ongeslagen geweest, maar voelde in de modder van Ronse zaterdag een zware trainingsstage nog in de benen. De Belg Toon Aerts profiteerde. Ook diens landgenoot Eli Iserbyt bleef de Nederlander zaterdag nog voor.

Stukken beter

Een dag later was alles weer bij het oude. Van der Poel won met overmacht, voor de Brit Thomas Pidcock en de Belg Quinten Hermans. „Het was vandaag stukken beter dan gisteren”, concludeerde Van der Poel bij Sporza. „Toen was het nog meer ’stoempen’ en lopen. Het was moeilijk om in het ritme te komen. Ik had bovendien ook iets meer last van mijn rug. Ik ben blij om weer terug op de hoogste tree te staan.”

Ook de komst van een hond op het parcours kon Van der Poel niet verontrusten. „Ik zag hem aankomen, het was best een mooie hond”, lachte de winnaar. Diens landgenoot Lars van der Haar moest opgeven in Overijse. Hij had te veel last van zijn rug.