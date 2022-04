Max Verstappen krijgt gelijk van Hoge Raad

Eerder oordeelde het gerechtshof in Amsterdam dat in een filmpje van Picnic waarin de Formule 1-coureur wordt nagespeeld geen sprake is van inbreuk op zijn portretrecht. De Hoge Raad vindt dat onjuist en stelt dat de zaak opnieuw moet worden behandeld.

Verstappen en zijn management maakten bezwaar tegen de reclame. Hij vordert onder meer een schadevergoeding. De coureur kreeg eerst gelijk van de rechtbank Amsterdam, maar in hoger beroep weest het gerechtshof de vorderingen af. Volgens het hof was er geen sprake van een portret omdat voor het publiek duidelijk is dat het om een lookalike gaat en niet om de echte Max Verstappen.

De Hoge Raad is het daar nu dus niet mee eens, nadat Verstappen in beroep ging, en heeft de uitspraak van het hof vernietigd. De zaak is nu doorverwezen naar het gerechtshof Den Haag om de casus opnieuw te beoordelen.

De onderbouwing van de Hoge Raad: ,,De Hoge Raad heeft Max Verstappen in het gelijk gesteld. De Hoge Raad oordeelt dat een afbeelding van een lookalike onder bepaalde omstandigheden een portret van de uitgebeelde persoon kan zijn. Dat is het geval indien de uitgebeelde persoon in de lookalike wordt herkend en deze herkenning door bijkomende omstandigheden is vergroot, bijvoorbeeld door het gebruik van grime en kleding. Of het publiek begrijpt dat het om een lookalike gaat en niet om de uitgebeelde persoon zelf, is niet van belang. Voor de vraag of een afbeelding een portret is, is evenmin van belang of het een parodie is. Dat kan wel een rol spelen bij de vervolgvraag of de geportretteerde een redelijk belang heeft om zich te verzetten tegen openbaarmaking van het portret.”