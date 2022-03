Sport Kort: Chelsea onverstoorbaar in Norwich

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Chelsea vergeet voor even zorgen met winst bij Norwich

23.32 uur: Chelsea heeft zich donderdag niet laten afleiden door de onduidelijke situatie waarin de club verkeert nu de Russische eigenaar Roman Abramovich op een sanctielijst staat. De Londense ploeg won voor de competitie het uitduel met Norwich City met 3-1.

Chelsea mag momenteel zelfs geen kaartjes verkopen voor thuisduels en heeft de fanshop moeten sluiten. Het zijn allemaal gevolgen van de maatregel van de Britse overheid de bezittingen van oligarchen als Abramovich vanwege de Russische inval in Oekraïne te bevriezen. Op het veld bleef de ploeg van coach Thomas Tuchel onverstoorbaar en werd voor de vierde keer op rij een competitieduel gewonnen.

Trevoh Chalobah kopte al in de derde minuut raak uit een hoekschop van Mason Mount. De oud-Vitesse-speler maakte er zelf in de 14e minuut 2-0 van. In de 69e minuut werd het 1-2 toen Teemu Pukki een strafschop benutte. Chelsea zag de tegenstander aandringen en benutte de verkregen ruimte via Kai Havertz, die doelman Tim Krul in de slotminuut met een schot in de linker bovenhoek passeerde.

Honkbalseizoen VS kan beginnen na impasse over nieuw cao

23.31 uur: De Amerikaanse honkbalcompetitie gaat met enige vertraging toch van start. De organisatie achter de Major League Baseball heeft overeenstemming bereikt met de spelersvakbond over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Begin december, na het aflopen van de oude cao en zonder een nieuwe overeenkomst, stelde de MLB een zogenoemde lockout in. Die hield onder meer in dat spelers niet meer van club konden wisselen, terwijl ook trainen niet was toegestaan.

Bronnen hebben aan ESPN gemeld dat de impasse die na de mislukte onderhandeling ontstond, ten einde is. Dat zou betekenen dat de competitie, die eigenlijk op 31 maart had moeten beginnen, nu met enige vertraging in april van start kan gaan. ESPN meldt dat de trainingen zondag al beginnen en er sprake zal zijn van een volledig seizoen.

Mainz mist tweede competitieduel op rij door corona

21.18 uur: Een uitbraak van corona voorkomt voor het tweede weekeinde op rij dat Mainz in actie kan komen in de Bundesliga. Bij de Duitse voetbalclub is sprake van twintig coronabesmettingen. Nadat afgelopen zondag de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund al niet kon doorgaan, is ook het uitduel met FC Augsburg van zaterdag afgelast.

„Het duel tussen Augsburg en Mainz is afgelast, we hopen zo snel mogelijk een nieuwe datum bekend te maken”, meldde de Duitse voetbalbond DFB. „We hadden graag gevoetbald, maar zijn blij dat de DFB ons verzoek heeft gehonoreerd”, liet technisch directeur Christian Heidel van Mainz weten. Het duel met Dortmund staat inmiddels ingepland voor aanstaande woensdag. De regels in Duitsland staan toe een wedstrijd uit te stellen als bij een ploeg minder dan zestien spelers beschikbaar zijn.

Evjen vervangt bij AZ niet helemaal fitte Clasie

21.06 uur: AZ is met Hakon Evjen aan de wedstrijd in de achtste finales van de Conference League tegen FK Bodø/Glimt begonnen. De oud-speler van de Noorse tegenstander zou op de bank beginnen bij de Alkmaarders, maar speelt alsnog toen bleek dat Jordy Clasie niet helemaal fit was.

„Jordy is vanochtend niet lekker opgestaan”, zei trainer Pascal Jansen bij ESPN. „We wilden het met hem proberen, maar tijdens het inlopen bleek dat het niet ging.” AZ mist ook de geblesseerde Noor Fredrik Midtsjø.

Depay in de basis bij Barcelona tegen Galatasaray

20.13 uur: Memphis Depay begint in het Europa League-duel met het Turkse Galatasaray in de basis. Het is de eerste keer sinds zijn blessure dat de Nederlandse aanvaller vanaf de aftrap meedoet in de ploeg van trainer Xavi. Depay besliste zondag nog als invaller de uitwedstrijd tegen Elche door een strafschop te benutten.

Bij Barcelona staat ook Frenkie de Jong in de basis, net als oud-Ajacied Sergiño Dest. Luuk de Jong zit op de bank. Bij Galatasaray staat zowel Ryan Babel als Patrick van Aanholt in de opstelling waarmee trainer Domenec Torrent het duel in Camp Nou om 21.00 uur begint.

PSV tegen FC Kopenhagen zonder Boscagli

19.54 uur: PSV kan in de thuiswedstrijd tegen FC Kopenhagen in de achtste finales van de Conference League niet beschikken over Olivier Boscagli. De Franse centrale verdediger heeft positief getest op corona en ontbreekt in de selectie van trainer Roger Schmidt. Armando Obispo neemt zijn plek over.

In vergelijking met de ontmoeting met Heracles Almelo van zondag (3-1) is er nog één wijziging in het basisteam van PSV. Cody Gakpo is fit genoeg om vanaf het begin mee te doen, Eran Zahavi start op de bank.

Opstelling PSV: Drommel; Mauro Junior, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Gutierrez, Veerman; Madueke, Götze en Gakpo.

Bij FC Kopenhagen is voormalig Ajax-speler Nicolai Boilesen aanvoerder.

Opstelling FC Kopenhagen: Grabara; Ankersen, Vavro, Boilesen, Kristiansen; Stage, Lerager, Falk; Johannesson, Pep Biel, Bøving.

Feyenoord met Dessers in de spits tegen Partizan

17.47 uur: Feyenoord-trainer Arne Slot heeft voor het duel uit de Conference League met Partizan Belgrado een plaats in zijn elftal ingeruimd voor Cyriel Dessers. De 27-jarige Belgische spits begon dit seizoen in de competitie slechts één keer in de basis. Bryan Linssen, een andere optie voorin, is niet fit en zit op de bank.

Feyenoord mist in Belgrado, waar om 18.45 uur wordt afgetrapt, de geschorste Guus Til en Patrik Wålemark.

Feyenoord en Partizan strijden om een plaats in de kwartfinales van het derde Europese clubtoernooi. Volgende week is de return in Rotterdam.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Aursnes, Kökçü; Nelson, Dessers en Sinisterra.

Verdediger Oroz houdt Bazoer op bank in duel Vitesse met AS Roma

17.35 uur: Vitesse begint om 18.45 uur met Dominik Oroz aan de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de achtste finales van de Conference League. De verdediger, geboren in Wenen, krijgt opnieuw de voorkeur boven Riechedly Bazoer.

Oroz verscheen afgelopen vrijdag ook al aan de aftrap van het gestaakte competitieduel met Sparta Rotterdam. Bazoer mocht na rust invallen maar liet geen sterke indruk achter. De zesvoudig international miste eind vorige maand enkele duels omdat hij zich niet fit voelde.

Adrian Grbic en Loïs Openda zijn de spitsen van Vitesse in een uitverkochte Gelredome.

Trainer José Mourinho van AS Roma geeft enkele belangrijke spelers rust. Lorenzo Pellegrini en Chris Smalling beginnen op de bank, net als de Nederlandse verdediger Rick Karsdorp.

Opstellingen.

Vitesse: Houwen; Dasa, Oroz, Doekhi, Rasmussen en Wittek; Bero, Tronstad en Domgjoni; Openda en Grbic.

AS Roma: Patrício; Mancini, Kumbulla en Ibañez; Maitland-Niles, Oliveira, Veretout en Vina; Zaniolo, Abraham en Mchitarjan.

Schaatsers bij wereldbekerfinale in actie voor Giro555

13.15 uur: De Nederlandse schaatsers die dit weekend in actie komen bij de wereldbekerfinale in Heerenveen, schaatsen voor Giro555. De sponsorlogo’s op hun schaatspakken maken eenmalig plaats voor het logo van Giro555.

Na de wereldbekerfinale, die zaterdag en zondag verreden wordt in Thialf, voorzien de schaatsers hun pakken van een handtekening waarna die worden geveild. Alle opbrengsten gaan naar de hulpactie voor Oekraïne.

„We zijn getroffen door de beelden vanuit Oekraïne, een oorlog die ons allen raakt”, zegt Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB. „Het kostte weinig moeite om alle partijen achter dit initiatief te krijgen. Iedereen zet hier graag zijn schouders onder en dat is hartverwarmend.”

Schaatsster Irene Schouten nam maandag al het initiatief door het pak waarin ze de wereldtitel allround veroverde te veilen voor Giro555. Schouten had bij de WK allround, afgelopen weekend in het Noorse Hamar, al met een pak met het logo van de samenwerkende hulporganisaties willen rijden, maar er was te weinig tijd om dat te kunnen bewerkstelligen. De drievoudig olympisch kampioene van Beijing koos er daarom voor om haar pak na het toernooi te veilen.

Einde seizoen voor Dortmund-spits Tigges

12.58 uur: De Duitse voetbalclub Borussia Dortmund kan de rest van dit seizoen geen beroep meer doen op Steffen Tigges. De 23-jarige spits, die in de Bundesliga drie keer scoorde in negen wedstrijden, heeft zijn linkerenkel gebroken. Tigges moet een operatie ondergaan en heeft dan maanden nodig om te revalideren.

Dortmund staat op de tweede plaats in de Bundesliga, met 9 punten achterstand op koploper Bayern München. De ploeg van Oranje-international Donyell Malen werd onlangs in de Europa League uitgeschakeld door Rangers FC.

Tigges geldt vooral als stand-in voor topschutter Erling Haaland. De Noorse spits maakte in veertien competitieduels maar liefst zestien goals.

Gymnastiekvereniging ziet af van sponsoring door Gazprom

11.32 uur: Gymnastiekvereniging Ritmica RG uit Alkmaar heeft bij de organisatie van de internationale Friendship Cup besloten om af te zien van sponsoring van Gazprom. Tijdens de vorige editie van het toernooi in ritmische gymnastiek, dat in september vorig jaar plaatsvond, prijkte de Russische gasleverancier nog op de sponsoruitingen.

„Dit jaar hebben we Gazprom nog niet gevraagd en dat zijn we ook niet van plan vanwege de huidige omstandigheden”, laat coach en clubeigenaar Aloea Bektoerova weten, die daarmee verwijst naar de oorlogssituatie in Rusland en Oekraïne.

Volgens een woordvoerder van gymnastiekunie KNGU hebben diverse verenigingen bij de bond aangegeven dat ze niet blij zouden zijn als Gazprom weer als sponsor bij het evenement betrokken zou zijn. De bond nam op basis daarvan contact op met de club uit Alkmaar. Bektoerova kan niet bevestigen of de club mede om die reden afziet van een nieuwe sponsordeal.

De eerstvolgende editie van het toernooi vindt op 28 en 29 mei plaats in sporthal De Meent in Alkmaar.

Basketballers Phoenix Suns als eerste naar play-offs NBA

07.45 uur: Phoenix Suns heeft zich als eerste ploeg in de NBA verzekerd van deelname aan de play-offs. De ploeg van coach Monty Williams deed dat in stijl, door het duel tussen de koplopers van het oosten en het westen op overtuigende wijze te winnen: 111-90. De Suns staan bovenaan in het westen, Miami Heat leidt in het oosten.

De basketballers uit Phoenix boekten in Miami hun 53e zege van het seizoen. Ze verloren pas 13 wedstrijden. Miami Heat incasseerde de 23e nederlaag en bleef op 44 zeges staan. Devin Booker was de topscorer van de Suns met 23 punten. Phoenix Suns bereikte vorig jaar de finale van de NBA, maar daarin moest de ploeg van Williams het over zes wedstrijden afleggen tegen Milwaukee Bucks (2-4).

De Bucks boekten vooral dankzij de uitblinkende Giannis Antetokounmpo (43 punten) tegen Atlanta Hawks hun 42e zege van het seizoen: 124-115. De club uit Milwaukee staat in het oosten op de tweede plek. LeBron James kon ondanks een triple-double (23 punten, 14 rebounds, 12 assists) niet voorkomen dat Los Angeles Lakers na verlenging verloor bij Houston Rockets (139-130).

Zieke Daniel Ricciardo moet eerste testdag in Bahrein overslaan

07.38 uur: De Australische coureur Daniel Ricciardo moet de eerste testdag van de Formule 1 in Bahrein overslaan. De 32-jarige Ricciardo zou donderdag in actie komen op het Bahrain International Circuit, maar de Australiër voelt zich volgens zijn renstal niet goed. Zijn Britse teamgenoot Lando Norris neemt daarom de eerste van drie testdagen voor zijn rekening.

Vorige maand vonden in Barcelona de eerste testdagen plaats. Donderdag, vrijdag en zaterdag testen de Formule 1-teams hun nieuwe auto’s in Bahrein, waar volgende week zondag ook de openingsrace van het seizoen wordt verreden. Max Verstappen verdedigt zijn wereldtitel. De Nederlandse kopman van Red Bull komt vrijdag voor het eerst in actie op het circuit van Sakhir. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez zit op de eerste testdag achter het stuur van de RB18. Zaterdag laat Red Bull beide coureurs rijden.