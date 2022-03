Sport Kort: gymnastiekvereniging ziet af van sponsoring door Gazprom

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Gymnastiekvereniging ziet af van sponsoring door Gazprom

11.32 uur: Gymnastiekvereniging Ritmica RG uit Alkmaar heeft bij de organisatie van de internationale Friendship Cup besloten om af te zien van sponsoring van Gazprom. Tijdens de vorige editie van het toernooi in ritmische gymnastiek, dat in september vorig jaar plaatsvond, prijkte de Russische gasleverancier nog op de sponsoruitingen.

„Dit jaar hebben we Gazprom nog niet gevraagd en dat zijn we ook niet van plan vanwege de huidige omstandigheden”, laat coach en clubeigenaar Aloea Bektoerova weten, die daarmee verwijst naar de oorlogssituatie in Rusland en Oekraïne.

Volgens een woordvoerder van gymnastiekunie KNGU hebben diverse verenigingen bij de bond aangegeven dat ze niet blij zouden zijn als Gazprom weer als sponsor bij het evenement betrokken zou zijn. De bond nam op basis daarvan contact op met de club uit Alkmaar. Bektoerova kan niet bevestigen of de club mede om die reden afziet van een nieuwe sponsordeal.

De eerstvolgende editie van het toernooi vindt op 28 en 29 mei plaats in sporthal De Meent in Alkmaar.

Basketballers Phoenix Suns als eerste naar play-offs NBA

07.45 uur: Phoenix Suns heeft zich als eerste ploeg in de NBA verzekerd van deelname aan de play-offs. De ploeg van coach Monty Williams deed dat in stijl, door het duel tussen de koplopers van het oosten en het westen op overtuigende wijze te winnen: 111-90. De Suns staan bovenaan in het westen, Miami Heat leidt in het oosten.

De basketballers uit Phoenix boekten in Miami hun 53e zege van het seizoen. Ze verloren pas 13 wedstrijden. Miami Heat incasseerde de 23e nederlaag en bleef op 44 zeges staan. Devin Booker was de topscorer van de Suns met 23 punten. Phoenix Suns bereikte vorig jaar de finale van de NBA, maar daarin moest de ploeg van Williams het over zes wedstrijden afleggen tegen Milwaukee Bucks (2-4).

De Bucks boekten vooral dankzij de uitblinkende Giannis Antetokounmpo (43 punten) tegen Atlanta Hawks hun 42e zege van het seizoen: 124-115. De club uit Milwaukee staat in het oosten op de tweede plek. LeBron James kon ondanks een triple-double (23 punten, 14 rebounds, 12 assists) niet voorkomen dat Los Angeles Lakers na verlenging verloor bij Houston Rockets (139-130).

Zieke Daniel Ricciardo moet eerste testdag in Bahrein overslaan

07.38 uur: De Australische coureur Daniel Ricciardo moet de eerste testdag van de Formule 1 in Bahrein overslaan. De 32-jarige Ricciardo zou donderdag in actie komen op het Bahrain International Circuit, maar de Australiër voelt zich volgens zijn renstal niet goed. Zijn Britse teamgenoot Lando Norris neemt daarom de eerste van drie testdagen voor zijn rekening.

Vorige maand vonden in Barcelona de eerste testdagen plaats. Donderdag, vrijdag en zaterdag testen de Formule 1-teams hun nieuwe auto’s in Bahrein, waar volgende week zondag ook de openingsrace van het seizoen wordt verreden. Max Verstappen verdedigt zijn wereldtitel. De Nederlandse kopman van Red Bull komt vrijdag voor het eerst in actie op het circuit van Sakhir. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez zit op de eerste testdag achter het stuur van de RB18. Zaterdag laat Red Bull beide coureurs rijden.