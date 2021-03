Grote Formule 1-teams staan wél open voor vaccinatie in Bahrein

In het Midden-Oosten zijn dit weekeinde de testdagen, twee weken later volgt de eerste Grand Prix van het seizoen. Het aanbod van de organisatie werd door het in Engeland gevestigde management van de Formule 1 afgewezen, omdat het eerder al had aangegeven niet ’voor te willen dringen’.

Teams en bijvoorbeeld mediavertegenwoordigers zijn evenwel vrij in hun keuze om van het aanbod gebruik te maken. Tussen de twee prikken zit drie weken tijd. Volgens het Italiaanse Gazetta dello Sport laat van Ferrari negentig procent van de crew zich inenten, inclusief coureur Carlos Sainz. Charles Leclerc – die het coronavirus al heeft gehad – maakt volgens de krant geen gebruik van het aanbod. Ook Mercedes zou teamleden de mogelijkheid hebben geboden.

Red Bull Racing, het team van Max Verstappen, laat desgevraagd weten: „Het hangt allemaal af van de persoonlijke keuze van de individuen van het team.”

In het kader van de privacy en de huidige wetgeving daaromtrent, onthoudt het management van Verstappen zich over dit onderwerp op dit moment van commentaar.