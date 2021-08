Sterk FC Utrecht heeft geen kind aan Sparta

De Utrechters maakten in de voorbereiding indruk en ook in de eerst Eredivisiewedstrijd thuis in de Galgenwaard tegen Sparta maakten ze direct hun bedoelingen waar. Adam Maher mocht zich na krap twee minuten spelen achter een vrije bal zetten: hij krulde de bal prachtig in het doel.

Ook hierna een spervuur aan aanvallen van de ploeg van René Hake de eerste helft. Gyrano Kerk kreeg tot tweemaal toe de grootse mogelijkheden, maar hij miste. Dat Sparta slechts met een 1-0 achterstand de rust bereikte, was een klein wonder. Ook een treffer van Adrian Dalmau werd afgekeurd wegens buitenspel.

Gouden wissel Hake

Sparta-trainer Henk Fraser greep in de rust in en wisselde twee man. De Rotterdammers wisten wat vaker via counters uit te breken, maar de Domstedelingen bleven de sterkere ploeg in de Galgenwaard.

En dus kwam dan eindelijk de terechte 2-0. Quinten Timber legde de bal in de zestienmeter, waar Mark van der Maarel de bal - wellicht wat gelukkig - tegendraads in het doel kopte in de 66e minuut.

Anastasios Douvikas viel bij de thuisclub een minuut later in en debuteerde bij de ploeg van Hake. En hoe, krap acht minuten later rondde hij een fraaie Utrecht-aanval af: 3-0.

Bart Vriends maakte in blessuretijd nog hands, waardoor de bal tot overmaat van ramp ook nog eens op de stip ging. Specialist Simon Gustafson zette zich achter de bal: 4-0.