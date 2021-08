Video: Gaël Monfils pakt uit met doldwaas punt

Voor Isner was het zijn negende overwinning op rij nadat hij vorige maand al de titel in Atlanta had veroverd.

Medvedev naar halve finales

Daniil Medvedev wist de halve finales te bereiken van het masterstoernooi van Toronto. De Russische nummer 2 van de wereld kende de nodige problemen met de Pool Hubert Hurkacz maar hield na een moeilijke start het hoofd koel in twee benodigde tiebreaks: 2-6 7-6 (6) 7-6 (5).

Medvedev stapelde fout op fout in de eerste set, herpakte zich om alsnog revanche te nemen voor zijn nederlaag in vijf sets tegen Hurkacz op Wimbledon. „Het was een super zware wedstrijd, hij was op een aantal momenten gewoon beter dan ik”, keek de Rus terug op de partij die twee uur en een kwartier duurde.