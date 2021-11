In 2022 zes sprintraces in Formule 1

Dit jaar wordt er al drie keer geëxperimenteerd met die opzet. Na Silverstone en Monza volgt volgende week nog São Paulo. De winnaar van de sprintrace op zaterdag krijgt nu drie WK-punten én legt beslag op pole position.

„We willen het in 2022 tijdens zes weekenden invoeren”, vertelde Brawn tegenover een select groepje internationale media, waaronder De Telegraaf. Dat aantal is al voorgesteld en overeengekomen door de teams. Later wordt dat officieel bekrachtigd. „We zijn erg positief over het concept. Toch waken we ervoor te radicale stappen te zetten. We zijn juist vrij conservatief, want we willen niet overdrijven. En daarnaast zorgen de nieuwe auto’s van volgend jaar al voor een grote verandering.”

Ross Brawn Ⓒ HH/ANP

Na het race-weekeinde in Brazilië gaan het management van de Formule 1, autosportfederatie FIA en de teams opnieuw met elkaar om tafel over zaken die volgend jaar wellicht aangepast kunnen worden. Een op zichzelf staande sprintrace op zaterdag – en de kwalificatie voor de Grand Prix gewoon op vrijdag – zal in 2022 nog niet worden ingevoerd. Dat geldt ook voor een ’omgekeerde startgrid’.

Brawn: „Dat is wellicht iets voor de toekomst. We doen het stap voor stap. We gaan nog wel praten over de exacte invulling voor volgend jaar. Op de agenda staat bijvoorbeeld of pole position voor de statistieken moet gaan naar de snelste man tijdens de kwalificatie op vrijdag en ook of er zaterdag meer punten te verdienen kunnen zijn. Dat zou het voor coureurs interessanter maken om te racen op zaterdag. Maar het moeten ook weer niet te veel punten zijn, met het oog op de daadwerkelijke race op zondag.”

De sportief directeur voegt eraan toe dat hij met name hoopvol is over het feit dat de snelste man in de kwalificatie op vrijdag de ’titel’ pole position krijgt toegewezen, in plaats van de winnaar van de sprintrace op zaterdag. Welke zes circuits volgend jaar een afwijkend weekeinde krijgen, is nog niet bekend.

Er is veel kritiek op de opzet met sprintraces. Brawn wijst erop dat veel nieuwe, jongere fans het format wél omarmen. „De respons is heel positief, juist omdat er op vrijdag ook meer actie is in plaats van alleen twee trainingen. De fans die al jaren Formule 1 kijken hebben de televisie ook niet uitgezet. Daarnaast is het voor de promotors van alle races heel interessant, omdat de vrijdag gewilder wordt.”

