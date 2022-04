Dubieuze overgenomen strafschop genoeg voor winst Inter op Juventus

Juventus - met Matthijs de Ligt in de basis - was in het eerste bedrijf de betere ploeg, maar kwam vlak voor rust op curieuze wijze op achterstand. Nadat Denzel Dumfries was neergelegd, wees de scheidsrechter - na ingrijpen van de VAR richting de stip. Hakan Calhanoglu zag zijn inzet vanaf elf meter gekeerd worden, maar de rebound ging alsnog binnen. Het doelpunt werd echter afgekeurd vanwege een overtreding van de Turk, die uiteindelijk opnieuw mocht aanleggen omdat verdedigers van Juventus te vroeg waren ingelopen bij het nemen van de strafschop. Dit keer kreeg Calhanoglu de bal wel langs Wojciech Szczesny.

Het zorgde voor flinke emoties in het stadion. Juventus-trainer Massimiliano Allegri gooide zelfs in Hans Kraay Jr.-stijl met zijn jasje.

Juventus kwam in het tweede bedrijf uiteindelijk nog een keer echt dicht bij de gelijkmaker. Denis Zakaria stoomde goed op, maar zag zijn schot tegen de paal geduwd worden door doelman Samir Handanovic.

Internazionale blijft zodoende in het spoor van AC Milan en Napoli, die beide drie punten meer hebben. De Napolitanen hebben wel een wedstrijd meer gespeeld.

Sterspelers leiden PSG met ruime cijfers langs FC Lorient

Paris Saint-Germain heeft dankzij doelpunten van de drie voornaamste sterspelers in Ligue 1 met 5-1 gewonnen van FC Lorient. Neymar en Kylian Mbappé waren beiden twee keer trefzeker en ook Lionel Messi kwam tot scoren in Parijs. Het was voor het eerst dat het drietal in dezelfde competitiewedstrijd doel trof.

Neymar opende in de 12e minuut de score, waarna Mbappé nog binnen een half uur voor de 2-0 tekende. Na een klein uur deed Lorient wat terug via Terem Moffi, maar Mbappé tilde de marge weer naar twee met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied.

Uitblinker Mbappé verzorgde in de 73e minuut op fraaie wijze de assist bij het doelpunt van Messi, die de bal vanaf de penaltystip beheerst hoog in het doel schoot. Voor Messi was het pas zijn derde doelpunt in negentien competitiewedstrijden. Neymar bepaalde vlak voor tijd de eindstand met zijn tweede van de avond.

Georginio Wijnaldum viel bij PSG vlak voor rust in. De middenvelder verving de Argentijn Leandro Paredes, die een blessure opliep. Neymar, Mbappé en Messi mochten de hele wedstrijd spelen van trainer Mauricio Pochettino.

PSG, dat in de achtste finales van de Champions League werd uitgeschakeld door Real Madrid, heeft in de Franse competitie na 30 van de 38 speelronden 12 punten voorsprong op nummer 2 Olympique Marseille.