Rotterdam ziet stadionplannen Excelsior zitten

Als de profclub, momenteel spelend in de eerste divisie, er in slaagt een financieel haalbaar project in te dienen, kan het rekenen op de medewerking van het gemeentebestuur. De bouw zou dan in 2022 van start kunnen gaan, laat het college van burgemeester en wethouders weten.

Excelsior is al geruime tijd bezig met nieuwe bouwplannen voor het stadiongebied. Er lag ook een variant op tafel voor een geheel nieuw stadion, maar club en gemeente kiezen voor renovatie en uitbreiding. Daar is meer draagvlak voor en zal ook goedkoper zijn.

In het ontwikkelplan dat Excelsior woensdag aan de gemeente heeft aangeboden, wordt het huidige stadion aan de Honingerdijk/Burgemeester Oudlaan uitgebreid van 4400 naar circa 6500 zitplaatsen. Er is ruimte voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen, zoals flexkantoren, vergaderruimten, horeca, een gezondheidscentrum en een fitnesscentrum. De nieuwe woningen zijn gepland in vier gebouwen op de hoeken van het stadion. Het gaat om appartementen voor studenten en een- en tweepersoonshuishoudens in de sociale huur, middenhuur en het dure segment.

De Rotterdamse wethouder Bas Kurvers van Bouwen en Wonen is te spreken over het plan van Excelsior. „De verandering van een monofunctioneel sportcomplex naar een multifunctioneel complex speelt goed in op de behoefte van de toekomst. Wij willen investeren in een evenwichtig woningaanbod in de stad, met een gezonde leefomgeving. Er is veel behoefte aan studentenwoningen en woningen voor kleinere huishoudens in het middensegment.”