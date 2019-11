Van der Poel showt zijn specialiteit: winnen

De regerend wereldkampioen kwam solo over de streep in de cross die meetelt in het klassement om de DVV Trofee. De Belg Tim Merlier finishte als tweede, diens landgenoot Toon Aerts werd derde.

Van der Poel wachtte tot in het tweede deel van de koers om zijn aanval te plaatsen. Hij sloeg meteen een gaatje en liep daarna snel uit. Met nog twee ronden te gaan, was zijn voorsprong opgelopen tot een halve minuut op een groep van zes renners. Hij reed vervolgens onbedreigd naar zijn achtste zege in acht wedstrijden dit seizoen.

Brand wint bij de vrouwen

Lucinda Brand pakte eerder op de dag de zege bij de vrouwen, voor Ceylin del Carmen Alvarado. Annemarie Worst zorgde voor een geheel Nederlands podium door de Belgische wereldkampioene Sanne Cant en landgenote Yara Kastelijn voor te blijven.