Italiaanse bondscoach Roberto Mancini roept ’buitenlandse’ spits op

De 23-jarige aanvaller speelt momenteel voor Club Atlético Tigre uit Buenos Aires. Hij is uitgeleend door topclub Boca Juniors. Retegui is vooralsnog topscorer met zes doelpunten in de eerste zeven wedstrijden. Hij is geboren in Argentinië, maar heeft ook een Italiaans paspoort door de Siciliaanse afkomst van zijn grootvader.

Italië speelt tegen Engeland op 23 maart en tegen Malta op 26 maart. Italië nam niet deel aan het wereldkampioenschap, dat eind vorig jaar in Qatar werd gehouden. Mancini maakt vrijdag zijn selectie helemaal bekend.