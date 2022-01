Alfred Schreuder op pole position bij Brugge

Premium Voetbal

Wonderbaarlijke rentree Christian Eriksen dichtbij

De voetbalwereld keek massaal toe en was geschokt toen Christian Eriksen afgelopen zomer op het EK in de 43e minuut van de openingswedstrijd van Denemarken tegen Finland door een hartstilstand in elkaar zakte. Zo’n zes maanden later is de sterspeler van de Denen bijna klaar om terug te keren in een ...