Guus Hiddink laat deur op een kier: ’Toch nog een klein Advocaatje’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Guus Hiddink begin dit jaar in Amsterdam. Ⓒ Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - Met het neerleggen van het bondscoachschap van Curacao is voor Guus Hiddink een einde gekomen aan een trainerscarrière van veertig jaar. Al zet de 74-jarige Achterhoeker, een van de meest succesrijke Nederlandse trainers ooit, de deur nog wel op een kiertje voor ,,een adviesje links of rechts of de helpende hand toesteken”.