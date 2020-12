Bizarre negendarter James Wade op WK darts

De linkshandige Wade reageerde ook niet bepaald uitzinnig op zijn prestatie in het derderondeduel. Sterker nog: hij verblikte of verbloosde niet en nam met pijn en moeite de felicitaties van zijn tegenstander Stephen Bunting in ontvangst.

Na een voorsprong van 2-0 in sets voor Wade, was de stand op het moment van de negendarter 2-2. Ondanks zijn knappe prestatie verloor Wade uiteindelijk de set en de wedstrijd. Het werd 2-4 voor Bunting.

Geen bonus

Ondanks zijn negendarter staat Wade dus met lege handen. Ook omdat de aloude bonus voor een perfecte leg is afgeschaft. In 1990 was Paul Lim de eerste darter die een negen darter gooide op het WK. Hij ontving toen een bonus van 52.000 pond, daarmee verdiende hij meer dan de uiteindelijke wereldkampioen Phil Taylor, die slechts 24.000 pond incasseerde.

Laatste keer in 2016

Het was enige tijd geleden dat op het WK darts een perfecte leg werd afgewerkt door een speler. Gary Anderson was op 2 januari 2016 de laatste die het flikte. Dat was in de halve finale tegen de Nederlander Jelle Klaasen.

Twee keer eerder

Wade gooide twee keer eerder een negendarter op een groot toernooi. Dat was in 2008 op de Grand Slam of Darts en in 2014 tijdens de World Grand Prix.

Raymond van Barneveld

Raymond van Barneveld is samen met Adrian Lewis recordhouder wat betreft het aantal negendarters op het WK van de PDC. In zowel 2009 als 2010 gooide de Hagenaar negen perfecte pijlen naar het bord. Michael van Gerwen was in 2013 goed voor een negendarter op het WK.