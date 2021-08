Anouk Vetter zesde na twee onderdelen op de zevenkamp

Nadine Broersen en Oosterwegel gingen in de eerste serie van start. Beiden waren goed weg, maar Broersen moest in de laatste meters wat tijd prijsgeven en eindigde op 13,74. Oosterwegel had daar geen last van, zij dook bijna een kwart tel onder haal snelste tijd ooit 13,36.

Anouk Vetter mocht haar kunsten tonen in de laatste en op papier snelste serie. Ze ging uitstekend mee met de rest en liep daardoor een persoonlijk record van 13,09. Daarmee was ze twaalf honderdste sneller ten opzichte van haar beste tijd ooit. Vetter staat na dit onderdeel derde, Oosterwegel elfde en Broersen twintigste.

Schade beperken

Bij het tweede onderdeel, het hoogspringen, was het vooral zaak om de schade te beperken ten opzichte van de topfavorieten. Vetter kwam niet verder dan 1,80 meter, wat voor haar een benadering van haar persoonlijk record is. Toch viel ze drie posities terug. In de tussenstand heeft Vetter 2089 punten.

De Belgische Nafissatou Thiam, regerend olympisch kampioene, nam dankzij winst bij het hoogspringen (1,92 meter) de leiding over met 2176 punten. Ze wordt gevolgd door de Amerikaanse Erica Bougard (2157) en de Britse Katarina Johnson-Thompson (2138).

Oosterwegel en Broersen kwamen bij het hoogspringen ook tot 1,80 meter. Zij staan na twee onderdelen respectievelijk dertiende en zeventiende.

Resterend programma

De onderdelen van de zevenkamp zijn verspreid over twee dagen. Later op de woensdag staan het kogelstoten en de 200 meter nog op het programma.

De tienkamp bij de mannen is overigens ook van start gegaan. Daarbij is geen Nederlander aanwezig.

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.

Klik hier om de volledige medaillespiegel te zien.