Sport Kort: LeBron en Lakers verliezen van Clippers dankzij sterk debuut Wall

Ook tennissters Sabalenka en Kasatkina zeker van WTA Finals

08.25 uur: Aryna Sabalenka uit Belarus en Daria Kasatkina hebben zich verzekerd van deelname aan de WTA Finals. Er is nog één startbewijs te vergeven voor het eindejaarstoernooi.

Iga Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula, Coco Gauff en Caroline Garcia waren al zeker van een ticket. Het toernooi voor de beste acht speelsters van het seizoen wordt van 31 oktober tot en met 7 november gespeeld in het Amerikaanse Fort Worth.

Kasatkina werd op het WTA-toernooi van Guadalajara wel uitgeschakeld. De als zevende geplaatste Russin verloor in de derde ronde met 6-2 2-6 6-3 van haar landgenote Anna Kalinskaja.

Veronika Koedermetova en Maria Sakkari strijden in Guadalajara om het laatste startbewijs. Zij staan in Mexico tegenover elkaar in de kwartfinales. De Griekse Sakkari was met 5-7 6-3 6-3 te sterk voor Danielle Collins uit de Verenigde Staten, de Russin Koedermetova versloeg Jelena Ostapenko uit Letland met 6-4 6-4.

Het toernooi van Guadalajara is het laatste toernooi waar punten te verdienen zijn voor de WTA Finals.

Los Angeles Clippers opnieuw te sterk voor stadgenoot Lakers

07.24 uur: De basketballers van Los Angeles Clippers hebben in de NBA opnieuw van stadgenoot LA Lakers gewonnen. Het werd 103-97 voor de thuis spelende Clippers, die in de NBA de laatste acht duels met de Lakers hebben gewonnen.

Bij de Lakers waren er drie spelers met 20 punten, Lonnie Walker IV, LeBron James en Anthony Davis, terwijl bij de Clippers geen enkele speler meer dan 15 punten noteerde. Paul George en debutant John Wall kwamen beiden tot dat puntenaantal.

Kawhi Leonard maakte zijn rentree bij de Clippers na een zware knieblessure. Hij stond zo’n zestien maanden langs de kant. Leonard kwam tot 21 minuten bij zijn comeback.

Voor de Clippers was het de eerste wedstrijd van het seizoen, de Lakers waren het seizoen eerder deze week begonnen met een 123-109-nederlaag tegen Golden State Warriors.

Milwaukee Bucks was nipt te sterk voor Philadelphia 76ers: 90-88. James Harden was namens de Sixers goed voor 31 punten, maar hij wist zijn ploeg niet aan de eerste zege te helpen.