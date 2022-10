Sport Kort: Nederlands record en goud voor zwemster Schouten op wereldbeker kortebaan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Nederlands record en goud voor zwemster Schouten op wereldbeker kortebaan

21.38 uur: Zwemster Tes Schouten heeft op de eerste dag van de wereldbeker kortebaan in Berlijn goud gepakt op de 200 meter schoolslag. De 21-jarige Zuid-Hollandse scherpte het Nederlands record dat ze eerder op de dag in de series al had gezwommen in de finale aan tot 2.19,55. Schouten onttroonde in de ochtend Moniek Nijhuis als houdster van het Nederlands record.

Nijhuis had sinds 2014 met 2.21,16 het nationale record op haar naam staan. Schouten dook daar in het 25-meterbad in Berlijn eerst ruim een kwart seconde onder (2.20,89) en in de finale ging ze nog een stuk sneller. Ze nam na de start direct de leiding en bleef de Deense Thea Blomsterberg (2.19,96) net voor.

Viervoudig Europees kampioene Marrit Steenbergen wist op de eerste dag van de wereldbeker geen medaille te pakken. De 22-jarige Steenbergen, die in augustus bij de EK langebaan in Rome zeven medailles veroverde, eindigde als vierde in de finale van de 100 meter wisselslag en werd zevende op de 50 vrij.

Maaike de Waard pakte wel een medaille (brons) op de 50 rug. De Waard tikte in de finale als derde aan in 26,39 seconden, achter de Canadese winnares Kylie Masse (26,15) en haar landgenote Ingrid Wilm (26,21). Kira Toussaint, de houdster van alle Nederlandse rugslagrecords op de kortebaan, ontbreekt in Berlijn vanwege een gebroken vinger.

Op de 50 vrij eindigden Thom de Boer en Kenzo Simons respectievelijk als zevende en achtste. Luc Kroon werd vijfde op de 400 vrij, Imani de Jong eindigde bij de vrouwen op die afstand als zevende. Lotte Hosper werd zesde op de 200 vlinder.

Duitse voetbaltrainer Daum (68) wordt behandeld tegen kanker

21.17 uur: De Duitse voetbaltrainer Christoph Daum heeft kanker. De 68-jarige Daum ondergaat al enkele maanden behandelingen. „Jullie kennen me: ik ben een vechter en ik ga deze uitdaging optimistisch en met alles wat ik in me heb aan”, schreef de Duitser op Instagram.

Daum werkte bij heel wat clubs in Duitsland en Turkije en ook in Oostenrijk en België. Hij werd met VfB Stuttgart in 1992 kampioen van de Bundesliga en vierde in Turkije titels met Besiktas en Fenerbahçe. Daum werd met Austria Wien ook in Oostenrijk landskampioen.

De Duitser stond in 2000 op het punt om bondscoach van zijn land te worden, tot bleek dat hij cocaïne had gebruikt. Daum ging daarna wel verder als clubtrainer. In 2016 werd de Duitser bondscoach van Roemenië, maar hij moest al na een jaar weer vertrekken. Sindsdien zit hij zonder werk.

Volgens Club Brugge, een van zijn oud-werkgevers, kampt Daum met longkanker.

Golfers Van Driel, Luiten en Huizing samen vijftiende op Mallorca

19.57 uur: De Nederlandse golfers Darius van Driel, Joost Luiten en Daan Huizing staan na de tweede dag van het Mallorca Open samen op de gedeelde vijftiende plaats. Luiten en Huizing presteerden vrijdag tijdens de tweede ronde wat minder dan een dag eerder, Van Driel liet juist wat verbetering zien. Met een score van -5 hebben de golfers met nog twee rondes te gaan zicht op een goede eindklassering.

De Britse koploper Dale Whitnell staat op -11 met een totaal van 131 slagen. Hij had met name vrijdag een goede dag met een score van 63; 8 slagen onder par. Van Driel ging rond in 66 slagen, Luiten (70) en Huizing (73) hadden wat meer slagen nodig.

Middelkoop ten koste van Arends en Pel naar dubbelfinale Antwerpen

19.55 uur: Tennisser Matwé Middelkoop heeft met zijn dubbelpartner Rohan Bopanna uit India de finale bereikt van het ATP-toernooi in Antwerpen. Het gelouterde duo versloeg de Nederlanders Sander Arends en David Pel in de halve finales via een matchtiebreak: 7-6 (6) 2-6 10-7. Mogelijk nemen Middelkoop (39) en Bopanna (42) het in de finale op tegen een ander Nederlands duo.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor strijden zaterdag met de Franse tennissers Nicolas Mahut en Édouard Roger-Vasselin om een plek in de eindstrijd. Van de Zandschulp en Griekspoor werden in het enkelspel beiden gelijk uitgeschakeld, maar hebben als duo wel succes in de Lotto Arena.

In het enkelspel werd met Hubert Hurkacz de nummer 1 van de plaatsingslijst uitgeschakeld. De Poolse tennisser, elfde op de wereldranglijst, verloor in de kwartfinales in drie sets van Dominic Thiem uit Oostenrijk: 3-6 7-6 (9) 7-6 (4). Thiem, in 2020 winnaar van de US Open, neemt het in de halve finales op tegen Sebastian Korda. De Amerikaan was veel te sterk voor Yoshihito Nishioka uit Japan: 6-0 6-2.

UEFA legt Anderlecht na ongeregeldheden wedstrijd zonder publiek op

19.19 uur: De Belgische voetbalclub Anderlecht mag in de laatste groepswedstrijd in de Conference League geen supporters meenemen naar Denemarken. Anderlecht moet van de Europese bond UEFA voor straf een uitwedstrijd zonder publiek spelen, vanwege de ongeregeldheden vorige week op de tribunes in Londen bij het duel met West Ham United.

De Belgen sluiten de groepsfase op 3 november af met een uitwedstrijd tegen Silkeborg. Die ploeg staat op dit moment met 6 punten uit vier wedstrijden op de tweede plaats in groep B achter West Ham United, dat met 12 punten al zeker is van een vervolg in het toernooi. Anderlecht neemt met 4 punten de derde plaats in.

Supporters van de Belgische club misdroegen zich vorige week in de Engelse hoofdstad. Ze staken vuurwerk af en braken stoeltjes in het uitvak af, om die vervolgens richting het veld en de supporters van West Ham te gooien. Enkele agenten raakten gewond door het geweld dat de Anderlecht-aanhangers gebruikten.

De club moet een boete van 50.000 euro betalen en kreeg ook nog een voorwaardelijke straf van een uitwedstrijd zonder publiek. Daarnaast moet de club de schade aan het stadion van West Ham vergoeden. Zo werden 86 stoeltjes gesloopt en ook de toiletten van het uitvak raakten beschadigd. Anderlecht verloor in Londen met 2-1.

Steenbergen naar finales bij World Cup

16.58 uur: Viervoudig Europees zwemkampioene Marrit Steenbergen heeft zich op de eerste dag van de wereldbeker kortebaan in Berlijn geplaatst voor twee finales. Steenbergen, de Europees kampioene op onder meer de 100 en 200 meter vrij, plaatste zich voor de eindstrijd op de 50 meter vrije slag en de 100 meter wisselslag.

Op de 100 meter wisselslag stroomt ze met 59,68 als vijfde door naar de finale, waarvoor de Amerikaanse Beata Nelson (58,68) zich als eerste plaatste. Met 24,44 gaat ze als zevende door naar de finale op de 50 vrij, waar de Poolse Katarzyna Wasick de beste was in de kwalificaties (23,92).

Tes Schouten plaatste zich met een nieuw Nederlands record op de kortebaan als eerste voor de finale op de 200 meter schoolslag (2.20,89). Ze verbeterde het oude record van Moniek Nijhuis, dat al sinds de WK van 2014 op 2.21,16 stond.

Ook Imani de Jong (400 meter vrij), Maaike de Waard (50 meter rug) en Lotte Hosper (200 meter vlinder) staan vanavond in de finale. Bij de mannen treden Luc Kroon (400 meter vrij), Thom de Boer en Kenzo Simons (beiden 50 meter vrij) aan in de finales van vrijdagavond.

Arno Kamminga en Kira Toussaint ontbreken bij de wereldbeker in Berlijn. Kamminga, vorig jaar winnaar van twee zilveren medailles op de Olympische Spelen, heeft gas teruggenomen om zowel fysiek als geestelijk te herstellen van een zwaar seizoen. Toussaint liep begin oktober tijdens een training bij het aantikken een breukje in haar linkermiddelvinger op.

Cocu ziet herstellende Dijks steeds meer doen

16.23 uur: Phillip Cocu moet zaterdag in het thuisduel van Vitesse met FC Emmen Mitchell Dijks nog missen. De verdediger is wel op de weg terug na een knieoperatie. Gabriel Vidović en Maximilian Wittek keren wel terug in de Arnhemse selectie.

„Mitchell heeft nog wat tijd nodig, maar het is wel prettig dat hij weer een beetje in de groep kan integreren. Hij blijft steeds wat extra’s doen om maximaal op niveau en daarmee ook volledig in de groep te komen”, verklaarde Cocu vrijdag op de site van Vitesse. „Gabriel had geen ernstige blessure; het issue is inmiddels verholpen.”

Dijks wacht nog altijd op zijn debuut na zijn komst van Bologna begin september. De verdediger liep tijdens zijn eerste dagen in Arnhem een knieblessure op en moest een operatie ondergaan. Keeper Kjell Scherpen onderging donderdag eveneens een knieoperatie.

Wittek is terug van een schorsing, die betekende dat hij de bekerblamage tegen Kozakken Boys woensdag miste. Vitesse verloor van de nummer 12 van de tweede divisie, het derde niveau van Nederland, na een strafschoppenserie.

Vitesse staat na de 3-0-uitoverwinning op SC Cambuur van vorig weekend op de 15e plaats met 8 punten uit tien wedstrijden. Emmen staat twee plaatsen lager en heeft 2 punten minder.

Utrecht-trainer Fraser moet puzzelen voor opstelling tegen Sparta

15.20 uur: FC Utrecht-trainer Henk Fraser kampt in de aanloop naar het thuisduel met Sparta Rotterdam met fysiek ongemak bij zijn ploeg. De coach heeft een aantal twijfelgevallen overgehouden aan de 3-0-bekerzege bij Sportlust’46 van donderdag.

„We hebben hier en daar wel wat pijntjes, maar we kunnen hier niet te lang bij stilstaan. We kijken naar de mensen die we hebben en daar gaan we mee aan de slag. We hebben nog een dag en zaterdag gaan we verder met de puzzel”, zei Fraser vrijdag op de site van FC Utrecht.

„We hebben behoorlijk wat onzekerheden. Ik denk onder anderen aan Bas Dost, daar gaan we het over hebben, en Jens Toornstra.”

Fraser kan een succes tegen zijn oude club goed gebruiken. Utrecht wist nog maar drie keer in tien wedstrijden te winnen en staat op de negende plaats met 12 punten. Sparta staat drie plekken hoger met 17 punten.

Keepersproblemen FC Groningen voor duel met PSV

14.51 uur: FC Groningen-trainer Frank Wormuth heeft nog een vraagteken voor de thuiswedstrijd tegen PSV. De Duitse coach weet nog niet wie zondag tegen de Eindhovenaren in het doel staat.

„Michael Verrips is op dit moment nog niet helemaal fit en Peter Leeuwenburgh is afgelopen woensdag met klachten uitgevallen. We zullen zondag een beslissing nemen”, verklaarde Wormuth vrijdag op de site van Groningen.

De trainer heeft wel weer de beschikking over Laros Duarte, nadat hij geschorst was tijdens de 3-0-zege bij FC Dordrecht in de KNVB-Beker afgelopen woensdag. Isak Määttä kan eveneens weer in actie komen.

Groningen kon het midweekse bekersucces goed gebruiken. De huidige nummer 16 van de Eredivisie behaalde tot nu toe slechts 8 punten uit tien competitiewedstrijden. PSV staat op de tweede plaats met 24 punten.

Hoogerwerf stopt met shorttrack en focust zich op tattoozaak

14.26 uur: Dylan Hoogerwerf (27) heeft besloten om te stoppen met shorttrack. Hoogerwerf slaagde er begin deze maand niet in om een plek in de Nederlandse selectie te bemachtigen die vanaf volgend weekend deelneemt aan de wereldbekerwedstrijden.

„Ik ben naast het schaatsen druk bezig geweest om een tattoozaak te openen waar veel energie in gezeten heeft”, zegt Hoogerwerf in een afscheidsvideo op het Instagram-account van ShorttrackTeamNL. „Ik heb me nog geprobeerd te plaatsen voor de World Cups, maar dat is helaas niet gelukt. Dat zegt ook wat over het niveau in Nederland: ik kan me er niet zomaar meer tussen rijden.”

Hoogerwerf, die in augustus in Heerenveen zijn eigen tattoostudio ’Goons en Queens’ opende, verlegt nu zijn focus. „Ik heb besloten om al mijn energie en passie in de tattoozaak te steken. Daar ga ik nu mee verder.”

De 27-jarige Hoogerwerf werd tijdens zijn loopbaan drie keer Nederlands kampioen (in 2017, 2021 en 2022). Ook deed hij twee keer mee aan de Olympische Spelen (in 2018 en 2022). In 2017 greep hij EK-zilver op de 500 meter, achter Sjinkie Knegt. In 2017, 2018 en 2021 was hij onderdeel van de Nederlandse aflossingsploeg die EK-goud veroverde.

Ribéry beëindigt voetballoopbaan

13.57 uur: Franck Ribéry heeft zijn voetballoopbaan op 39-jarige leeftijd beëindigd. De Franse buitenspeler, die onder contract stond bij de Italiaanse club Salernitana, heeft aanhoudende knieklachten.

Ribéry beleefde zijn grootste successen bij Bayern München, waar hij van 2007 tot 2019 speelde en in 2013 de Champions League wist te winnen. In 2019 verliet de Fransman München en verhuisde naar de Italiaanse subtopper Fiorentina. Vorig jaar vertrok hij naar Salernitana.

Voor zijn periode in Duitsland speelde Ribéry voor onder meer Galatasaray en Olympique Marseille. Hij kwam 81 keer uit voor de nationale ploeg van Frankrijk.

Jans mist kwartet aan spelers tegen Cambuur

13.30 uur: FC Twente-trainer Ron Jans kan voor het uitduel met SC Cambuur niet beschikken over de geblesseerde spelers Wout Brama, Christos Tzolis en Michal Sadilek. Vaclav Cerny is geschorst.

De 36-jarige Brama werd donderdag geopereerd aan de enkel waar hij al een tijdje last van had. „Dat moest gebeuren en dat hebben we nu naar voren gehaald. Hierdoor kan Wout zich goed voorbereiden op de tweede seizoenshelft”, verklaarde Jans op de site van Twente.

Tzolis, die dit seizoen acht keer in actie kwam in de Eredivisie, liep twee weken geleden tijdens de 2-0-nederlaag bij Feyenoord een knieblessure op. Sadilek staat al langer aan de kant met een liesblessure. Cerny moet nog een van zijn twee wedstrijden schorsing uitzitten na zijn rode kaart tegen Feyenoord.

Het nieuws van donderdag dat Henk de Jong moet stoppen als trainer van Cambuur vanwege gezondheidsreden is Jans niet ontgaan. „Je gezondheid is het allerbelangrijkste. Bij FC Groningen heb ik met veel plezier met Henk samengewerkt en in het amateur- en betaald voetbal hebben we heel vaak tegen elkaar gespeeld. Hopelijk kan Henk de komende tijd goed herstellen en zien we hem snel terug in de voetballerij.”

De wedstrijd tussen Twente en Cambuur staat zondag om 14.30 uur op het programma. Twente staat op de vijfde plaats in de Eredivisie met 19 punten uit tien wedstrijden, Cambuur staat veertiende met 8 punten.

Judoka Sanne Vermeer mogelijk negen maanden uit de roulatie

12.12 uur: Judoka Sanne Vermeer is mogelijk lang uit de roulatie vanwege een knieblessure. De 24-jarige Friezin, die de blessure eerder deze maand opliep tijdens de WK in het Oezbeekse Tasjkent, ondergaat binnenkort een operatie.

„Tijdens die operatie zal blijken of er kruisbandschade is. Als de kruisband in orde is, zal het herstel zo’n drie maanden bedragen. Is de kruisband ook kapot, dan kan de hersteltijd oplopen tot wel negen maanden”, aldus een woordvoerder van de judobond.

Vermeer, die vorig jaar derde werd op de WK in de klasse tot 63 kilogram, mist eind dit jaar sowieso de Judo World Masters in Jeruzalem.

Nederlands record voor zwemster Schouten op 200 school kortebaan

12.00 uur: Zwemster Tes Schouten heeft bij wereldbekerwedstrijden in het Duitse Berlijn een Nederlands record op de kortebaan neergezet. Op de 200 meter schoolslag zwom Schouten in de series naar een tijd van 2.20,89. Ze verbeterde daarmee het oude record van Moniek Nijhuis, dat al sinds de WK van 2014 stond. Nijhuis zette acht jaar geleden een tijd van 2.21,16 neer.

De recordtijd van de 21-jarige Schouten was voldoende om als eerste door te stromen naar de finale op de 200 meter schoolslag bij de wereldbeker in Berlijn. De finales vinden vanavond plaats.

Astana bevestigt terugkeer ervaren Spaanse renner Sánchez

11.12 uur: De ervaren Spaanse wielrenner Luis León Sánchez keert terug bij wielerploeg Astana. Hij heeft een contract voor één seizoen ondertekend. De 38-jarige Sánchez is al na een jaar weer vertrokken bij Bahrain Victorious, de ploeg van Wout Poels.

Sánchez stond ook van 2015 tot en met 2021 onder contract bij Astana. „Vorig jaar moesten we uit elkaar gaan, maar ik heb dit seizoen zo productief mogelijk gebruikt. Ik heb hard gewerkt, nieuwe ervaringen opgedaan en geprobeerd me professioneel te verbeteren”, aldus Sánchez. „Ik ben mijn huidige team dankbaar voor de geweldige kans om het seizoen 2022 samen door te brengen, maar nu kijk ik er naar uit om me te herenigen met Astana, om samen verder te gaan met nieuwe doelen.”

Sánchez reed enkele jaren voor de Rabobank-ploeg, nu bekend als Jumbo-Visma. Hij won tussen 2008 en 2012 vier etappes in de Tour de France.

Familiestrijd bij Jumping Indoor Maastricht

10.27 uur: Jumping Indoor Maastricht heeft het deelnemersveld voor de komende editie bekendgemaakt, met daarop meerdere gezinsleden van de Nederlandse families Van der Vleuten, Thijssen en Houtzagers. Het evenement staat van 4 tot 6 november op de agenda.

Maikel van der Vleuten, die een individuele bronzen medaille veroverde op de Olympische Spelen van 2020 en acht jaar eerder zilver pakte met het landenteam, treft onder meer zijn vader Eric en broer Eric junior. Leon Thijssen, tweevoudig winnaar van de Grote Prijs van Maastricht, komt dochters Mel en Sanne tegen. Vader en dochter Marc en Nina Houtzagers zijn eveneens present.

Voor België is de familie Philippaerts goed vertegenwoordigd. Vader Ludo en zoons Nicola en Olivier komen naar Maastricht. Nicola won de Grote Prijs van Maastricht in 2017 en Olivier een jaar later.

De Nederlanders Willem Greve, Kevin Jochems, Leopold van Asten en Kim Emmen zijn ook aanwezig in Limburg. Andere bekende namen zijn de Fransman Julien Epaillard, de Duitser Hans-Dieter Dreher, de Zwitser Bryan Balsiger en Denis Lynch en Michael Pender uit Ierland.

Kyrgios meldt zich af voor resterende enkelspeltoernooien

10.33 uur: Nick Kyrgios komt dit tennisseizoen niet meer in actie in het enkelspel. De beste Australiër heeft zich afgemeld voor het indoortoernooi van Basel van volgende week en het daaropvolgende masterstoernooi van Parijs.

Het is nog niet duidelijk of de 27-jarige Kyrgios wel zijn opwachting gaat maken op de ATP Finals in Turijn, van 13 tot en met 20 november. Hij heeft zich met landgenoot Thanasi Kokkinakis geplaatst voor het dubbelspel. Kyrgios en Kokkinakis wonnen begin dit jaar het dubbelspeltoernooi van de Australian Open.

Australië is volgende maand de tegenstander van Oranje op de Daviscup Finals. Kyrgios is echter sinds 2019 al niet meer uitgekomen in het landentoernooi.

Kyrgios, de nummer 21 van de wereld, beleefde het beste seizoen uit zijn loopbaan. Hij haalde dit jaar de finale op Wimbledon

Ook tennissters Sabalenka en Kasatkina zeker van WTA Finals

08.25 uur: Aryna Sabalenka uit Belarus en Daria Kasatkina hebben zich verzekerd van deelname aan de WTA Finals. Er is nog één startbewijs te vergeven voor het eindejaarstoernooi.

Iga Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula, Coco Gauff en Caroline Garcia waren al zeker van een ticket. Het toernooi voor de beste acht speelsters van het seizoen wordt van 31 oktober tot en met 7 november gespeeld in het Amerikaanse Fort Worth.

Kasatkina werd op het WTA-toernooi van Guadalajara wel uitgeschakeld. De als zevende geplaatste Russin verloor in de derde ronde met 6-2 2-6 6-3 van haar landgenote Anna Kalinskaja.

Veronika Koedermetova en Maria Sakkari strijden in Guadalajara om het laatste startbewijs. Zij staan in Mexico tegenover elkaar in de kwartfinales. De Griekse Sakkari was met 5-7 6-3 6-3 te sterk voor Danielle Collins uit de Verenigde Staten, de Russin Koedermetova versloeg Jelena Ostapenko uit Letland met 6-4 6-4.

Het toernooi van Guadalajara is het laatste toernooi waar punten te verdienen zijn voor de WTA Finals.

Los Angeles Clippers opnieuw te sterk voor stadgenoot Lakers

07.24 uur: De basketballers van Los Angeles Clippers hebben in de NBA opnieuw van stadgenoot LA Lakers gewonnen. Het werd 103-97 voor de thuis spelende Clippers, die in de NBA de laatste acht duels met de Lakers hebben gewonnen.

Bij de Lakers waren er drie spelers met 20 punten, Lonnie Walker IV, LeBron James en Anthony Davis, terwijl bij de Clippers geen enkele speler meer dan 15 punten noteerde. Paul George en debutant John Wall kwamen beiden tot dat puntenaantal.

Kawhi Leonard maakte zijn rentree bij de Clippers na een zware knieblessure. Hij stond zo’n zestien maanden langs de kant. Leonard kwam tot 21 minuten bij zijn comeback.

Voor de Clippers was het de eerste wedstrijd van het seizoen, de Lakers waren het seizoen eerder deze week begonnen met een 123-109-nederlaag tegen Golden State Warriors.

Milwaukee Bucks was nipt te sterk voor Philadelphia 76ers: 90-88. James Harden was namens de Sixers goed voor 31 punten, maar hij wist zijn ploeg niet aan de eerste zege te helpen.