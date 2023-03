Premium Het beste van De Telegraaf

’Allemaal mensen die ik ken, zaten hier op de tribune’ Fortuna-matchwinner Tijjani Noslin geniet extra van pijnigen FC Utrecht

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Matchwinner Tijjani Noslin bedankt de meegereisde Fortuna Sittard-fans. Ⓒ ProShots

UTRECHT - Uitgerekend in de stad, waar Tijjani Noslin (23) vier jaar actief was bij de amateurverenigingen USV Hercules en DHSC, kroonde de razendsnelle aanvaller zich tot matchwinnaar. De geboren Amsterdammer deed FC Utrecht, dat de frustraties van het bekerechec tegen SV Spakenburg van zich af had willen spelen, veel pijn door als invaller vlak voor tijd de winnende goal te maken voor Fortuna Sittard (1-2).