Jasper Cillessen terug met zege bij Valencia

Cillessen raakte zijn basisplaats kwijt nadat hij in december geblesseerd raakte. Op het moment dat hij op het punt stond terug te keren raakte hij opnieuw geblesseerd. Nadat hij weer hersteld was, bleef Jaume Doménech de eerste keus van trainer Albert Celades.

Cillessen werd alleen in blessuretijd gepasseerd, door Loren Morón. Daarvoor hadden Kevin Gameiro en Daniel Parejo gescoord voor de thuisclub. Valencia is de nummer 7 van de Spaanse competitie.

Chelsea wint in Engeland

In de strijd om een plaats bij de eerste vier in de Premier League, die recht geeft op deelname aan de Champions League, heeft Chelsea belangrijke punten verspeeld bij Bournemouth, 2-2. Pas 5 minuten voor tijd kwam de favoriet uit Londen op gelijke hoogte, dankzij een doelpunt van Marcos Alonso.

De Spanjaard had Chelsea na ruim een half uur ook op voorsprong gezet. Daarna scoorden Jefferson Lerma en Joshua King voor de thuisclub, die Nathan Aké in de verdediging had opgesteld.

Chelsea, dat midweeks in de Champions League een zware nederlaag had geleden tegen Bayern München (0-3), blijft wel vierde. De voorsprong op Manchester United, dat nog wel een duel extra te gaan heeft, bedraagt 4 punten.