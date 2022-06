Ajax bereikt akkoord met AZ over Wijndal

Dat Ajax zijn zinnen op Wijndal had gezet, was geen geheim. De nieuwe trainer Alfred Schreuder voerde telefonisch al meerdere gesprekken met de verdediger en ontmoette hem vorig weekeinde. Hoewel technisch manager Gerry Hamstra en zijn rechterhand Klaas-Jan Huntelaar precies wisten welk bedrag er naar Alkmaar moest worden overgemaakt (tien miljoen euro), duurde het lang voordat Ajax doorpakte.

Dat had twee redenen. Hamstra en Huntelaar hoopten – na een vergeefse poging de Argentijn op andere gedachten te brengen en te laten bijtekenen – eerst Nicolas Tagliafico te verkopen, maar die transfer lijkt nog even op zich te laten wachten. Bovendien waren de salariseisen van Wijndal Ajax in eerste instantie te gortig. Daartegenover stond dat Wijndals zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez met Ajax meedacht en afzag van zijn commissie.

Korte termijn in selectie Ajax

Uiteindelijk kwamen beide partijen toch tot elkaar, waarna Wijndal de andere geïnteresseerden Napoli en Sevilla kon afzeggen en Ajax en AZ tot een akkoord kwamen. Nadat de raad van commissarissen van Ajax uiteindelijk met het nieuwe contractvoorstel van Hamstra en Huntelaar instemde, werd het naar Fortes Rodriguez verstuurd. De verwachting is dat Wijndal zich op korte termijn bij de selectie van Schreuder voegt.

De in Zaandam geboren Wijndal doorliep de hele jeugdopleiding van AZ en debuteerde op 4 februari 2017 (tegen PSV) in de hoofdmacht. Hij was met 17 jaar en 68 dagen de jongste debutant ooit. In totaal speelde hij 142 wedstrijden in AZ 1. Daarin scoorde hij vier keer en leverde hij 27 assists.