Topgolfer McIlroy eíst vertrek Norman bij omstreden LIV Series

Alleen dan is een oplossing mogelijk in het conflict met de Amerikaanse tour PGA en de op Europa gerichte DP World Tour, zei de nummer 1 van de wereldranglijst in aanloop naar het eindejaarstoernooi in Dubai.

Australiër Norman, een voormalig topgolfer, heeft zijn serie toernooien opgezet met geld van investeerders uit Saudi-Arabië. Tientallen golfers lieten zich verleiden door de vele miljoenen euro’s die te verdienen waren in de toernooien, tot grote verontwaardiging van de PGA Tour en de DP World Tour. Beide tours laten golfers die hebben gekozen voor de LIV Series niet meer meedoen op hun toernooien. Ze krijgen ook geen punten voor de wereldranglijst. De spelers van de LIV eisen gelijke behandeling.

„Er lopen nu twee rechtszaken, maar ik verwacht dat er pas echt wat gaat veranderen als Greg van het toneel verdwijnt”, meent McIlroy. „Hij heeft zijn stempel gedrukt, maar ik denk dat hij nu moet vertrekken. Er moet een volwassen iemand komen die echt kan proberen de zaak in beweging te krijgen.”