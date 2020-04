Duitse politicus: ’Bundesliga pas in herfst hervatten’

„Ik denk dat we pas in de herfst weer moeten gaan voetballen”, zegt de gezondheidsexpert van de politieke partij SPD. „Dan hebben we genoeg materiaal om te testen.”

„Bij contactsporten is de verspreiding van het virus nauwelijks te voorkomen”, denkt Lauterbach. „Stel je voor dat we weer snel gaan voetballen en het aantal besmettingen gaat weer stijgen. Dat zou wel een heel slecht signaal zijn naar bedrijven die ook hopen dat de regels worden versoepeld.”

De Bundesliga ligt zeker tot 30 april stil, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.