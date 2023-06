PSV’er Gutierrez op weg naar Chivas

De 28-jarige Gutierrez heeft sinds zijn contractverlenging van vorig jaar een vaste vertrekclausule in zijn contract, zodat PSV een vertrek van de middenvelder niet kan verhinderen. Gutierrez is volgens Mexicaanse bronnen in vergevorderde onderhandeling met Chivas. Gutierrez werd in 2018 voor 6 miljoen euro overgenomen van Pachuca als aanvallend ingestelde middenvelder, maar heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een balafpakker en mannetjesputter op het middenveld.

Na vijf seizoenen in Eindhoven heeft Gutierrez zijn zinnen gezet op een nieuwe stap in zijn carrière.