Talent Gijs Leemreize van Jumbo-Visma verliest topje van vinger bij valpartij

De 20-jarige coureur, die onlangs een profcontract ondertekende, werd direct na de crash naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Een plastisch chirurg gaat het vingertopje, dat horizontaal is afgesneden, proberen te reconstrueren.

De valpartij ontstond indirect door de harde wind. „De renners wisten dat even verderop waaiers zouden ontstaan”, aldus ploegleider Arthur van Dongen. „Iedereen in het peloton wilde dus van voren zitten, daardoor ontstond chaos.”

Leemreize is het neefje van de vriendin van ploeggenoot Robert Gesink. Het talent uit Ruurlo is de eerste renner die de overstap maakt vanuit de opleidingsploeg naar het profteam. Hij mocht begin dit seizoen al ervaring opdoen bij de profs. Hij reed in het team van Jumbo-Visma de Ronde van de Provence.

Ineos-renner Sebastian Henao was het tweede slachtoffer van de crash. Ook de Colombiaan moest de strijd staken. Het is nog niet bekend wat hem mankeert.

De etappe werd uiteindelijk gewonnen door de Oostenrijker Felix Großschartner van Bora-Hansgrohe.