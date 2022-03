Zonta van den Goorbergh (16) debuteert in Moto2 met 24e plaats

Video

‘Het is diep duister wat zich nu voltrekt in Rusland’

De censuur in Rusland is bikkelhard. Facebook is afgesloten, journalisten lopen gevaar en iedereen die demonstreert kan worden opgepakt. Ondertussen wordt het land hard getroffen door economische sancties. We bespreken de laatste stand van zaken met voormalig Rusland-correspondent Wierd Duk.