Hassan onthult naam nieuwe trainer

Ook haar standplaats blijft hetzelfde: Beaverton in Oregon, wat de vaste thuisbasis was van het inmiddels opgedoekte Nike Oregon Project. Hassan trainde de afgelopen jaren al met Rowberry, al werden haar schema’s vaak geschreven door Salazar.

„Ik ben ongelooflijk trots op wat ik de afgelopen jaren heb bereikt”, zegt Hassan. „Daar gaat heel veel hard werk en discipline in zitten. Ik heb drie jaar geleden de keuze gemaakt om naar Amerika te gaan. Ik heb hier inmiddels een vertrouwde situatie waar ik mij enorm thuis voel. Ik heb verschillende opties overwogen en nieuwe mensen ontmoet om te zoeken naar de juiste klik, maar ik geloof erin dat mijn huidige trainingssituatie de beste is om mij succesvol voor te bereiden op de Olympische Spelen.”

Hassan, die haar seizoen op 29 maart begint tijdens het WK halve marathon in het Poolse Gdynia, sprak de afgelopen maanden met verschillende coaches maar vond daarbij geen betere situatie dan de huidige omgeving waar ze al traint. In de Verenigde Staten heeft ze een huis met een ingebouwde hoogtekamer en woont ze op loopafstand van een goede atletiekbaan met gym. Tevens wordt ze bijgestaan door een persoonlijke krachttrainer en fysiotherapeut.

’Gevoelsmens’

Jos Hermens, directeur van managementbureau Global Sports Communication, heeft begrip voor de keuze van Hassan. „Na het onderzoeken van alle mogelijke opties en na vele meetings en gesprekken met mogelijke kandidaat-coaches, is Sifan tot de conclusie gekomen dat de huidige omgeving heel goed voor haar werkt. Sifan is een gevoelsmens, waarbij geloof in het trainingsprogramma en de mensen, die haar ondersteunen, het allerbelangrijkste is.”

Salazar

Salazar werd vorig jaar tijdens de wereldkampioenschappen in Doha geschorst door het Amerikaanse anti-dopingagentschap USADA vanwege meerdere overtredingen die verband hielden met doping. Die overtredingen beging Salazar overigens voordat hij eind 2016 met Hassan ging werken. De geboren Ethiopische heeft altijd met klem ontkend zich met dopingzaken te hebben ingelaten.

Ongeduld

Gezien het feit dat de Olympische Spelen van Tokio met rasse schreden naderen, was er veel ongeduld rond de benoeming van de nieuwe coach van Hassan. „Wij hadden ook liever gezien dat er sneller duidelijkheid was gekomen. Het duurt langer dan voorzien en het olympisch jaar dendert voort”, stelde technisch directeur Ad Roskam van de atletiekunie eerder al in gesprek met Telesport.

Op woensdag 11 december zou tijdens een persbijeenkomst in Nijmegen duidelijkheid worden gegeven over de nieuwe ’coaching situatie’ van Hassan. Maar die bijeenkomst werd op het laatste moment afgeblazen.

Twee keer goud

Hassan bekroonde vorig jaar een geweldig seizoen met twee gouden plakken op de wereldkampioenschappen in Doha. Ze won niet alleen de 10.000 meter, maar was ook veruit de beste op de 1500 meter. De schaduwzijde van dit succes was wel dat Salazar werd geschorst.

„Ik ben geschokt om dit nieuws vandaag te horen. Helemaal gezien het gekozen moment tijdens de WK hier in Doha, terwijl ik in volle voorbereiding ben op mijn volgende race”, was destijds de reactie van Hassan, die in december werd verkozen tot Sportvrouw van het Jaar.

„Ik wil benadrukken dat dit onderzoek gaat over de periode voordat ik bij het team kwam en er geen relatie is met mijzelf. Ik was op de hoogte van het onderzoek op het moment dat ik koos om bij het Oregon Project te gaan trainen. Ik heb altijd met een schoon geweten kunnen trainen in deze groep aangezien het onderzoek ervoor heeft gezorgd dat het Oregon Project onder de loep lag van de verschillende instanties en de hele wereld mee kon kijken hoe we trainen. Ik ben teleurgesteld in de timing van USADA omdat het mijn kampioenschap uit balans brengt.”