Ajax verkoopt David Neres aan Shakhtar Donetsk

Hoewel Ajax en het management van Neres zich (nog) in stilzwijgen hullen over de hoogte van het bedrag dat voor de aanvaller wordt betaald, gaat het naar verluidt om een vergoeding van circa vijftien miljoen euro, waarbij de Amsterdammers ook een (aanzienlijk) percentage doorverkoop hebben bedongen.

Neres verruilde in januari 2017 zijn Braziliaanse club São Paulo voor Ajax, dat destijds twaalf miljoen euro neertelde. Door middel van bonussen liep dat bedrag uiteindelijk op tot vijftien miljoen euro. Zijn beste seizoen beleefde Neres in 2018/’19. Met zijn goede spel had de vleugelflitser een groot aandeel in het Champions League-succes van Erik ten Hag en zijn ploeg. Destijds stond hij in de belangstelling van meerdere Europese topclubs, maar hield Ajax hem aan zijn contract. Vanwege blessures en mede door de komst van Antony haalde Neres nooit meer zijn niveau van toen.