Borussia Dortmund-spits Erling Haaland nog onzeker voor Champions League-duel met Ajax

Erling Haaland Ⓒ ANP/HH

DORTMUND - Het is nog onzeker of Erling Haaland enkele dagen voor het duel in de Champions League met Ajax zijn rentree kan maken bij Borussia Dortmund.