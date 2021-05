Egan Bernal sloopt iedereen in koninginnenrit Giro d’Italia

In de koninginnenrit van de Giro d’Italia liet de superieure Colombiaan er in Cortina d’Ampezzo geen misverstand over bestaan wie op dit moment de beste renner in koers is. De rozetruidrager kwam in de ingekorte rit door de Dolomieten solo over de streep en vierde zijn tweede ritzege van deze Giro uitbundig.

Door het slechte weer moesten twee van de vier cols worden geschrapt. Toch bleef er nog genoeg te klimmen over met de Passo Giau (2233 meter) kort voor de finish in skioord Cortina d'Ampezzo. Op die col kwam de aanval van Bernal, de renner van Ineos Grenadiers die al in het bezit was van de leiderstrui sinds zijn ritzege in de negende etappe.

Achter Bernal kwamen Romain Bardet en Damiano Caruso tezamen 27 seconden later over de streep. Niets lijkt Bernal nog van zijn tweede zege in een grote ronde te kunnen afhouden. De Zuid-Amerikaan zegevierde twee jaar geleden op 22-jarige leeftijd al in de Tour de France.

Dinsdag volgt de tweede rustdag. De Giro eindigt zondag in Milaan.