Machteloze Max Verstappen heeft meer vragen dan antwoorden in Hongarije

Max Verstappen voelt zich machteloos in Hongarije. Ⓒ ANP/HH

BOEDAPEST - Als Formule 1-coureur is het soms lastig om tal van vragen te beantwoorden. Zeker na een beroerd weekeinde, zoals Red Bull Racing die tot dusver in Hongarije beleeft. Max Verstappen heeft in Boedapest zelf ook meer vragen dan antwoorden over zijn zeer tegenvallende RB16.