Ireen Wüst denkt na goud aan Paulien van Deutekom: ’Misschien viert ze daarboven wel een feestje’

„Ik ben het idee dat ik in een droom zit”, vervolgde Wüst. „Het is een fantastische film en het daalt nu langzamerhand in wat ik eigenlijk gedaan heb: en dat is best wel uniek. Voor de vijfde Spelen op rij goud en mijn zesde in totaal. Als 19-jarige riep ik al ’Dit is toch ongelooflijk’ en als 35-jarige roep ik het weer.”

„Ik voel me de hele tijd al goed en als je dan op zo’n moment weer zo’n race neerzet. Dit was namelijk echt een toprace op het juiste moment. Het was wel echt rete spannend tot in de laatste rit laatste rit. Miho Takagi zat onder mijn tijd, op mijn tijd, maar als het dan uiteindelijk toch weer lukt... Dat is niet normaal”, aldus Wüst.

Nadat ze op haar race had gereflecteerd kwamen de tranen boven, toen haar in 2019 overleden ploeggenote Paulien van Deutekom ter sprake kwam. „Ik mis haar elke dag en dan op dit soort momenten extra erg. Normaal zouden we schreeuwend met aan elkaar aan de telefoon hangen. Dat kan dan even niet. Maar misschien viert ze daarboven nu wel een feestje.”

De Jong

Voor Antoinette de Jong was er brons op de 1500 meter. „Ik ben heel erg blij en sta hier met een opgelucht gevoel”, al erkende De Jong dat het niet perfect ging. „Ik merk dat ik mijn energie die ik erin wil stoppen niet kwijt kan, dus dat voelt frustrerend. De drie kilometer ging ook niet zoals ik wilde, daar had ik het gevoel dat ik geen een slag maakte, maar dan moet je je herpakken. En nu sta ik hier met niet een perfecte race, dat is wel mooi. Dan mag ik blij zijn met brons.”

