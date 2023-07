LIVE Tour: Peloton onderweg naar Parijs

Volg de 21e etappe hier op de voet via ons Live Widget

Vooruitblik

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Breukink, die zelf als derde eindigde in de Tour van 1990, zijn licht schijnen over etappe 21 (van Saint-Quentin-En-Yvelines naar Champs-Élysées) over 115,1 kilometer.

De slotetappe van de Tour begint bij het Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, om te finishen op de Champs-Élysées in Parijs. De route telt dus 115,1 kilometer. De slotrit is doorgaans een sprintersfeest en er lijkt geen enkele andere reden te zijn om te denken dat dit anders gaat lopen.

Zoals gebruikelijk zal in de aanloop naar de Champs-Élysées een fotootje hier genomen worden en een champagneglas daar te zien zijn.

Philipsen en Groenewegen

Ook Breukink ziet niets anders gebeuren dan een massaspurt. „Het gebeurt weleens dat het anders loopt, maar dat is al lang geleden (Alexander Vinokourov flikte het in 2005 voor het laatst, red). Maar de etappe is deze keer nauwelijks boven de 100 kilometer in totaal en dan is een sprint organiseren nog makkelijker. Er zullen wel maar een paar ploegen zijn die nog een sprint willen, zoals Alpecin met Jasper Philipsen.”

Pakt Dylan Groenewegen zijn laatste kans? Ⓒ ANP/HH

Breukink vervolgt: „Philipsen wil daar net als vorig jaar graag winnen en zijn vijfde ritzege pakken. Het is wel altijd een lastige sprint. Ook Mads Pedersen zou dat kunnen.” Toch denkt de oud-renner dat een Nederlandse troef nog kans maakt: „Dylan Groenewegen zal er vol voor willen gaan.”