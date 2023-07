Uitslagen en eindstanden Tour de France: Vingegaard ongenaakbaar

Het was al een aantal dagen duidelijk, maar nu is het ook officieel: Jonas Vingegaard is de winnaar van de Tour de France van 2023. De renner van Jumbo-Visma maakte het verschil in de slotweek, waardoor hij met een grote glimlach samen met zijn ploeggenoten schouder aan schouder de eindstreep in Parijs kon passeren.

Jonas Vingegaard is de beste in de Tour de France van 2023. Ⓒ ANP/HH