Analyse: Giro-start naar eind mei is hopen tegen beter weten in

Bronnen binnen de organisatie van de Ronde van Italië melden dat er een plan ligt om de start te verplaatsen van 9 mei naar het einde van die maand. Op z’n zachtst gezegd is een verplaatsing van de Grande Partenza van slechts drie weken nogal optimistisch. Zeker gezien de huidige situatie in Italië, waar na China de meeste slachtoffers te vinden zijn van het coronavirus. Wellicht dat de curve van zieken een dalende lijn gaat vertonen, maar dan nog lijkt het onmogelijk om over tweeënhalve maand een grote ronde te organiseren.