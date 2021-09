Sport Kort: Bayern mogelijk zonder Robert Lewandowski en Serge Gnabry tegen Barça

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Lewandowski en Gnabry onzeker bij Bayern voor duel met Barcelona

13.17 uur: Bayern München kan bij de start van de Champions League tegen FC Barcelona mogelijk niet beschikken over Robert Lewandowski en Serge Gnabry. Beide aanvallers moesten zich zaterdag tijdens de gewonnen topper tegen RB Leipzig (1-4) laten vervangen. Bij Lewandowski ging het volgens trainer Julian Nagelsmann om een voorzorgsmaatregel, maar Gnabry lijkt het duel met de ploeg van trainer Ronald Koeman zeker te moeten missen.

„Het wordt krap”, zei technisch directeur Hasan Salihamidzic over de inzetbaarheid van Gnabry, die een rugblessure heeft. Lewandowski ging na bijna een uur spelen naar de kant in Leipzig met lichte spierproblemen. „Een voorzorgsmaatregel”, aldus Nagelsmann. „We wilden hem eigenlijk 20 minuten langer laten spelen.” De Poolse topschutter had in de 12e minuut uit een strafschop de score geopend.

Middenvelder Corentin Tolisso kan dinsdagavond in Camp Nou zeker niet meedoen bij Bayern vanwege een kuitblessure. Marcel Sabitzer, die als invaller tegen zijn oude club debuteerde voor de Duitse kampioen, liep zondag op de training een armblessure op.

FC Barcelona presenteert hoge vaccinatiecijfers

11.06 uur: Liefst 99,9 procent van de voor FC Barcelona uitkomende professionele sporters is gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat meldt de Catalaanse club, in Nederland het bekendst van het voetbal, ter ondersteuning van de vaccinatiecampagne.

Barcelona heeft onder meer ook professionele takken in handbal, hockey en basketbal. Van alle overige werknemers is inmiddels 92 procent (deels) gevaccineerd. Er zijn inmiddels al meer dan 3000 prikken gezet.

Op de website noemt de club vaccineren tegen Covid-19 „het belangrijkste instrument om de wereldwijde pandemie van het coronavirus te bestrijden.” Met het percentage van tenminste één toegediende prik op 92 procent, ligt de club ver voor op de vaccinatiegraad bij de Catalaanse bevolking. Daar staat het cijfer op 72 procent. Barcelona heeft een eigen vaccinatiecentrum en biedt ook aan directe familieleden van het personeel te vaccineren.