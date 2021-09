Sport Kort: Honkballers winnen openingsduel EK met 11-0

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golfer Luiten eindigt ook goed op BMW PGA Championship

18.38 uur: Golfer Joost Luiten is goed geëindigd op het BMW PGA Championship in Engeland. Luiten (35) kwam op de vierde en laatste dag tot een score van 68 slagen (-4), hetzelfde aantal als op de openingsdag.

Dankzij de score van 68 op de eerste dag bezette Luiten de vijfde plek. Hij werd daarna echter teruggeworpen door scores van 72 en 73. Luiten besloot op de baan van de Wentworth Club in Virginia Water met liefst zeven birdies en drie bogeys. Hij kwam daardoor uit op een totaalscore van 281 slagen, 7 onder par. Luiten werd uiteindelijk gedeeld 35e.

Luiten keert nu terug naar Nederland. Komende week is hij actief op het Dutch Open, dat hij twee keer (2013 en 2016) wist te winnen.

De overwinning op het BMW PGA Championship ging naar de Amerikaan Billy Horschel, die net als op de tweede dag tot een score van -7 kwam en uitkwam op een totaal van -19.

Honkballers openen EK met royale overwinning op Slowakije

18.35 uur: De Nederlandse honkballers zijn de jacht op hun 24e Europese titel begonnen met een overtuigende overwinning op Slowakije. De ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen versloeg de Slowaken in Turijn met 11-0. Na zeven innings was de ongelijke strijd voorbij. Roger Bernadina, Ray-Patrick Didder, Sharlon Schoop en Dwayne Kemp haalden ieder 2 punten binnen.

Bondscoach 'T Hoen heeft een verjongde selectie meegenomen naar Italië. Enkele ervaren spelers hebben in de selectie plaats moeten maken voor jong talent. De honkballers wisten zich niet te plaatsen voor de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Japan. Oranje bleef steken op het laatste kwalificatietoernooi in Mexico.

Het koninkrijksteam gaat in Italië voor de vierde Europese titel op rij en de 24e in totaal. Oranje speelt maandagavond tegen Tsjechië en de dag erna tegen Zweden. De Tsjechen wonnen zondag met 6-1 van Zweden. De nummers 1 en 2 van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales. De finale van het EK is volgende week zondag.

Randers FC verliest in aanloop naar thuisduel met AZ

18.05 uur: Randers FC heeft een nederlaag geleden in aanloop naar het thuisduel van donderdag met AZ in de groepsfase van de Conference League. De Deense club verloor in eigen stadion van FC Kopenhagen (0-2).

William Böving en Jens Stage maakten de doelpunten voor de bezoekers. Kevin Diks speelde de hele wedstrijd voor FC Kopenhagen.

Nadine Visser wint 100 meter horden op atletiekgala

18.03 uur: Nadine Visser heeft op atletiekgala ISTAF, oftewel het Internationales Stadionfest, in het Olympiastadion van Berlijn de 100 meter horden gewonnen. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 12,73 en was daarmee 0,02 sneller dan de Amerikaanse Payton Chadwick. Achter Visser en Chadwick liep Christina Clemons, ook een Amerikaanse, in 12,86 naar de derde plek.

Visser scherpte donderdag bij de finale van de Diamond League in Zürich haar Nederlands record aan tot 12,51. Ze werd toen tweede. Visser greep daardoor net naast de hoofdprijs van 30.000 dollar die verbonden is aan de winst op elk onderdeel op de finale-avond van de Diamond League.

Op de Olympische Spelen van Tokio werd Visser deze zomer vijfde. Ze stond in aanloop naar de Spelen enige tijd langs de kant met een hamstringblessure.

Triatlete Sarissa de Vries wint op ijzerstere wijze wereldtitel

17.08 uur: Sarissa de Vries heeft in Almere de wereldtitel triatlon op de klassieke afstand veroverd. De triatlete uit Maastricht kwam als eerste uit het water, in gezelschap van Camille Pedersen. De Vries liet de Deense snel achter bij het fietsen en liep de marathon solo uit. Met een tijd van 8 uur en 32,04 minuten was ze de snelste Nederlandse ooit op de klassieke afstand: 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen.

De overwinning in Almere leverde De Vries (32) ook de nationale titel op.

Bij de mannen ging de Nederlandse titel naar Evert Scheltinga. De triatleet uit Huissen verbeterde het nationale record dat meer dan twintig jaar op naam van Jan van der Marel had gestaan. Scheltinga kwam uit op 7.49.32. Daarmee werd hij vierde in het totale veld.

Arbiter Makkelie leidt Lille - Wolfsburg in Champions League

15.27 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie leidt dinsdagavond het duel tussen Lille OSC en VfL Wolfsburg in de Champions League. Hij krijgt in Stade Pierre-Mauroy langs de zijlijn assistentie van Hessel Steegstra en Jan de Vries. Kevin Blom is door de UEFA als videoscheidsrechter aangewezen.

Sven Botman staat nog onder contract bij Lille, ondanks interesse van meerdere buitenlandse clubs. Trainer Mark van Bommel en aanvaller Wout Weghorst van VfL Wolfsburg hebben Makkelie leren kennen in de Eredivisie.

Wolfsburg is het seizoen uitstekend begonnen met vier overwinningen op rij in de Bundesliga. Landskampioen Lille stelt vooralsnog teleur met een tiende plaats in Ligue 1.

Fortuna Sittard heeft Engelsman Sambou na brexit-perikelen terug

15.27 uur: Fortuna Sittard kan weer beschikken over de Engelse aanvaller Bassala Sambou, die vanwege brexit-perikelen de afgelopen weken niet speelgerechtigd was. Sambou (23) moest een proces bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) doorlopen, omdat hij vorig seizoen op huurbasis speelde voor de Deense club Randers FC.

Sambou keerde deze zomer terug in Limburg en maakte in de voorbereiding een sterke indruk, maar miste de eerste wedstrijden van het seizoen omdat hij niet speelgerechtigd was. De Engelsman moest opnieuw de noodzakelijke tewerkstelling- en verblijfsvergunningen verkrijgen, omdat hij ten tijde van de officiële brexit niet in Nederland woonde. De uitzonderingsregels uit het zogeheten terugtrekkingsakkoord golden daarom niet voor hem.

Fortuna Sittard moest opnieuw de vergunningen regelen. Vrijdag werd het IND-proces afgerond, waardoor Sambou voor de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam terugkeert in de selectie van trainer Sjors Ultee.

Lewandowski en Gnabry onzeker bij Bayern voor duel met Barcelona

13.17 uur: Bayern München kan bij de start van de Champions League tegen FC Barcelona mogelijk niet beschikken over Robert Lewandowski en Serge Gnabry. Beide aanvallers moesten zich zaterdag tijdens de gewonnen topper tegen RB Leipzig (1-4) laten vervangen. Bij Lewandowski ging het volgens trainer Julian Nagelsmann om een voorzorgsmaatregel, maar Gnabry lijkt het duel met de ploeg van trainer Ronald Koeman zeker te moeten missen.

„Het wordt krap”, zei technisch directeur Hasan Salihamidzic over de inzetbaarheid van Gnabry, die een rugblessure heeft. Lewandowski ging na bijna een uur spelen naar de kant in Leipzig met lichte spierproblemen. „Een voorzorgsmaatregel”, aldus Nagelsmann. „We wilden hem eigenlijk 20 minuten langer laten spelen.” De Poolse topschutter had in de 12e minuut uit een strafschop de score geopend.

Middenvelder Corentin Tolisso kan dinsdagavond in Camp Nou zeker niet meedoen bij Bayern vanwege een kuitblessure. Marcel Sabitzer, die als invaller tegen zijn oude club debuteerde voor de Duitse kampioen, liep zondag op de training een armblessure op.

FC Barcelona presenteert hoge vaccinatiecijfers

11.06 uur: Liefst 99,9 procent van de voor FC Barcelona uitkomende professionele sporters is gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat meldt de Catalaanse club, in Nederland het bekendst van het voetbal, ter ondersteuning van de vaccinatiecampagne.

Barcelona heeft onder meer ook professionele takken in handbal, hockey en basketbal. Van alle overige werknemers is inmiddels 92 procent (deels) gevaccineerd. Er zijn inmiddels al meer dan 3000 prikken gezet.

Op de website noemt de club vaccineren tegen Covid-19 „het belangrijkste instrument om de wereldwijde pandemie van het coronavirus te bestrijden.” Met het percentage van tenminste één toegediende prik op 92 procent, ligt de club ver voor op de vaccinatiegraad bij de Catalaanse bevolking. Daar staat het cijfer op 72 procent. Barcelona heeft een eigen vaccinatiecentrum en biedt ook aan directe familieleden van het personeel te vaccineren.