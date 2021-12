Pascal Bosschaart schrikt van langere absentie zieke Henk de Jong: ’Komt hard aan’

„Dit is echt heel vervelend nieuws voor iedereen. Henk is een super-hoofdtrainer en heel belangrijk ook als motivator en dan valt er ineens een groot stuk weg. Ik heb bijna drie jaar met hem samengewerkt en ik probeer de komende tijd in de lijn van Henk door te werken”, aldus Bosschaart, die vrijdagavond met SC Cambuur op bezoek gaat bij Willem II.

„Tegen Vitesse (6-1 nederlaag, red.) was het een mindere dag voor ons, maar daarvoor hebben we goede resultaten behaald. Die lijn proberen we nu weer op te pakken”, aldus de oud-speler van Feyenoord en FC Utrecht, die nog in onzekerheid verkeert hoe lang hij de taken waarneemt voor De Jong. „Er is niet bekend hoe lang Henk niet inzetbaar is. Ik heb niet het hoogste trainersdiploma, dus ik zal niet voor een heel lange periode voor de groep kunnen staan”, aldus Bosschaart, die momenteel wel op de trainerscursus zit voor het hoogste trainersdiploma.

Willem II is bezig aan een dramatische serie nadat de Brabanders juist heel goed aan het seizoen waren begonnen. De Tilburgers hebben al acht duels op rij niet meer gewonnen en de laatste vijf wedstrijden allemaal verloren. „Je kunt wel zeggen dat Willem II er niet lekker in zit, maar als ze in Tilbug onze wedstrijd zien, zullen ze denken dat er tegen ons wel iets te halen valt. Het is zaak voor ons met honderd procent overtuiging en scherp aan de wedstrijd te beginnen”, beseft Bosschaart.

De Cambuur-trainer kan tegen Willem II geen beroep doen op de geblesseerde Jasper ter Heide en David Sambissa. Bij Willem II ontbreken sowieso Freek Heerkens, Wesley Spieringhs en Emil Bergström en is de inzetbaarheid van Ulrik Jenssen en Pol Llonch onzeker.