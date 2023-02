Wijnaldum kan rentree bij AS Roma niet opfleuren met zege

Wijnaldum, terug na lang blessureleed, begon op de bank bij AS Roma. De Nederlandse international viel in de 83e minuut in. Wijnaldum liep tijdens een training in augustus een breuk in het scheenbeen op en miste onder meer het WK in Qatar. De Romeinse club heeft de 32-jarige middenvelder gehuurd van Paris Saint-Germain, waar hij nauwelijks aan spelen toekwam. Wijnaldum maakte voor zijn periode in Parijs vooral furore bij Liverpool.

Lecce kwam al na enkele minuten op voorsprong, omdat de Braziliaan Roger Ibañez de bal in eigen doel werkte. Door een benutte strafschop van de Argentijn Paulo Dybala stond het na iets meer dan een kwartier alweer gelijk. AS Roma is vooralsnog de nummer 3 van de Serie A. Rick Karsdorp, voormalig speler van Feyenoord, ontbrak in de selectie van Mourinho.

