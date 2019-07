Hoogte aanbieding Feyenoord bepaalt toekomst Berghuis

Als PSV of een buitenlandse club hem tonnen meer salaris biedt, bestaat het gevaar dat zijn zaakwaarnemer Mino Raiola aanstuurt op een vertrek van de speler bij Feyenoord. Jaap Stam heeft al aangegeven dat hij Berghuis wil behouden voor Feyenoord, maar de opvolger van Giovanni van Bronckhorst is zich ervan bewust dat het spelersbudget van Feyenoord nog altijd slechts 17,5 miljoen euro bedraagt. Daarvan moeten de salarissen van de hele selectie worden betaald. Het spelersbudget van Ajax is meer dan het dubbele.

Het contract van Berghuis, die voor 6,5 miljoen euro werd overgenomen van het Engelse Watford, loopt nog tot de zomer van 2021. Hij tekende in 2017 voor vier jaar. Feyenoord wil graag verlengen en hem een verbeterde aanbieding doen.

Stilzwijgen

Berghuis heeft besloten om in de komende tijd even geen commentaar meer te geven op de situatie waarin hij nu verkeert. Alles wat hij zegt, kan verkeerd worden geinterpreteerd en tot verkeerde conclusies leiden. „Ik ben op dit moment gewoon lekker aan het trainen bij Feyenoord en in mijn vakantie heeft Jaap Stam me laten weten dat hij me graag wil houden. In de eerste trainingsweek van Feyenoord hebben we ook nog even gesproken”, aldus Berghuis.

De speler reist vandaag ook gewoon af met de selectie van Feyenoord naar Oostenrijk, waar Stam met zijn ploeg een trainingskamp heeft belegd en waar de Rotterdammers twee oefenduels afwerken.

Wie ook meereist is de transfervrije Leroy Fer, die na het aflopen van zijn contract bij Swansea City nog geen nieuwe werkgever heeft en oren heeft naar een terugkeer bij Feyenoord. Omdat hij herstellende is van een blessure wil Fer (29) bij Feyenoord in de eerste plaats helemaal fit worden.

Leroy Fer

Feyenoord hecht er waarde aan om duidelijk te maken dat er op dit moment geen sprake is van een ’contractuele situatie’. Het spreekt voor zich dat Stam wel naar de fitheid en power van Fer gaat kijken en dat hij Fer in goeden doen wel kan gebruiken.

Luciano Narsingh, die vrijdag voor twee jaar tekende bij Feyenoord, heeft onthuld dat Fer dolgraag weer het shirt van zijn eerste club wil dragen. „Leroy wil thuiskomen”, aldus Narsingh.