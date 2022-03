Blessure PSV-aanvoerder Cody Gakpo valt mee

De 22-jarige aanvaller mist wel de thuiswedstrijd van zondag tegen Fortuna Sittard, aldus een woordvoerster van de club. „Vooralsnog meldt hij zich maandag wel gewoon bij Oranje.” Dan begint in Zeist de voorbereiding van het Nederlands elftal op de oefeninterlands tegen Denemarken (zaterdag 26 maart) en Duitsland (dinsdag 29 maart)

Gakpo kon donderdag in Denemarken niet verder nadat een tegenstander hem hard had geschopt. Volgens de woordvoerster gaat het om een lichte blessure. „Hij heeft een tik gehad op een enkel en op een knie. Daar heeft hij wat last van, maar er is niets kapot.”

PSV, de nummer 2 in de Eredivisie, ontvangt zondag om 16.45 uur Fortuna Sittard, dat vijftiende staat.