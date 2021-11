Premium Het beste van De Telegraaf

Frenk Schinkels: ’Haal gewoon dat spuitje, man!’ Oostenrijks voetbal aan vooravond 2G-tijdperk: ’Gevaccineerde Cristiano Ronaldo schiet nog steeds de netten kapot’

Door Robin Jongmans

De in Oostenrijk wonende Frenk Schinkels vindt dat men moreel een vaccinatieplicht heeft. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

AMSTERDAM - Oostenrijk staat aan de vooravond van zijn eerste competitiespeelronde in het 2G-tijdperk dat door de regering is ingeluid. In Nederland zal daar komende week volop over worden gedebatteerd. De eventuele gevolgen voor het profvoetbal zijn nog niet in te schatten. In het Alpenland is er volgens Frenk Schinkels van Red Bull Salzburg tot aan WSG Tirol geen profvoetballer meer die inmiddels niet dubbel gevaccineerd is. „De achterblijvers hebben dat prikkie met de staart tussen de benen gehaald.”