Grol: ’Ik hoop dat het allemaal meevalt’

„Ik hoop dat het allemaal meevalt”, zei hij daarover. Zijn volgende doel is het wereldkampioenschap, over een kleine twee maanden in Tokio. „Ik ga ervan uit dat ik erbij ben.”

Grol genoot van brons, zijn achtste medaille op een EK. „Vroeger was voor mij goud het enige dat telde. In de tijd dat ik nog judo wil ik nu ook genieten van een dag als deze. Dat heb ik gedaan. Ik heb zeer goede partijen afgeleverd en ben heel dicht bij de finale geweest. Ik ben ook steeds heel rustig gebleven. Met brons ben ik heel blij. Het was mooi.”