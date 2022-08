FC Utrecht-aanhang maakt oerwoudgeluiden na doelpunt Ajax-aanvaller Brian Brobbey

,,Ik heb het niet gehoord”, aldus Brobbey na afloop in gesprek met ESPN. „Na de wedstrijd hoorde ik dat ze apengeluiden hadden gemaakt. Het doet me nie zoveel. Geen probleem. Misschien krijgen ze een boete, maar mij boeit het niet zoveel. Ik trek me er niet zo veel van aan. Nogmaals: het boeit me niet. Het is natuurlijk niet leuk, maar we stonden met 2-0 voor en nogmaals: het boeit me niet. Ze mogen lekker praten, uiteindelijk hebben wij gewonnen en zij verloren.”

Ajax-trainer Alfred Schreuder was misschien wel met Ajax van het veld gestapt als hij de oerwoudgeluiden had gehoord. "Ik heb die geluiden echt niet gehoord. Dus het is nu moeilijk om er iets over te zeggen. Maar misschien waren we dan wel van het veld gestapt ja. Het is zo laag. Zo weinig respect. Verschrikkelijk. En beide ploegen hebben donkere spelers.”

Na een uur werd de wedstrijd ook nog tijdelijk onderbroken. Makkelie deed dat nadat fanatieke fans van de thuisploeg een vuurwerkbom op het veld gooiden. De wedstrijd werd na een paar minuten weer hervat. De stadionspeaker moest weer in actie komen en riep om dat het duel bij een volgende vuurwerkbom definitief zou worden gestaakt.

Na het laatste fluitsignaal vond een fan het ook nog nodig om vanuit het FC Utrecht-vak af te dalen richting het veld en zelf het gras te betreden. Ajax-teammanager Jan Siemerink maande de spelers van de landskampioen daarop om direct het veld te verlaten.

Bekijk ook: Ajax dankzij Steven Berghuis met speels gemak langs FC Utrecht

FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren sprak eerder dit weekeinde in gesprek met De Telegraaf nog zijn zorgen uit over de onrust die voetbalfans dit seizoen veroorzaken. „Het is echt zorgwekkend. We zitten er bovenop en het vergt veel van onze mensen. Tot nu toe zijn wij altijd in gesprek gebleven met die gasten. Ouders bezoeken, noem maar op. Ik ga zelf ook voor de troepen staan, want ik kan wel een potje breken. Tegen die gasten zal ik dan zeggen: ’Als jullie willen dat de club over een paar jaar niet meer bestaat, dan moet je zo doorgaan.’ Kijk, het is een supportersprobleem, maar er zit veel meer achter, want het is voor een groot deel ook een drugsprobleem. En dat is iets wat in de hele samenleving speelt. Als je hoort wat het drugsgebruik onder studenten is, dan schrik je je kapot. Het is na die Covid toch een beetje rommelig geworden allemaal, er zit agressie in de samenleving.”

FC Utrecht heeft bekend gemaakt de daders op te zullen sporen.