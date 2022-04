Kwiatkowski wint Amstel Gold Race na zenuwslopende fotofinish

In de finale van de wedstrijd wist Kwiatkowski de tactiek van de Britse formatie uit te spelen. Hij kreeg de Fransman Cosnefroy wel mee, maar Van der Poel kon al die aanvallen in zijn eentje niet meer bolwerken. Uiteindelijk werd het een sprint-a-deux tussen Kwiatkowski en Cosnefroy, gewonnen door eerstgenoemde dus.

Het was pijnlijk na afloop. Cosnefroy moest wachten - kreeg te horen dat hij gewonnen had - maar niet veel later kreeg juist de Pool te horen dat hij de winnaar was. Vreugde en verdriet dicht bij elkaar.

Het bizarre is dat juist in de editie van vorig jaar exact hetzelfde gebeurde, toen Pidcock en Van Aert eenzelfde sprint meemaakten. De Brit dacht dat hij gewonnen had, maar het bleek de Belg te zijn..Voor Kwiatkowski is het de tweede keer dat hij de Amstel Gold Race wint. De 31-jarige Pool die in 2014 de wereldtitel veroverde, was al de beste in 2015.

Uiteraard kreeg een groep met vluchters de kans om zich te laten zien vandaag. Zeven renners, onder wie Ide Schelling kregen de zegen van het peloton. Maar de Nederlander moest zich na een aanval in deze kopgroep laten terugzakken in het peloton, waar het vuurwerk nog lang uitbleef.

De favorieten meldden zich vanaf pakweg 50 km voor de meet. De mannen van Ineos (kopman Pidcock) besloten op de Kruisberg te gaan rijden aan de kop van het peloton. Waar Van der Poel in het verleden nog weleens veel te vroeg de koers wist te ontbranden, lijkt hij anno 2022 een stuk verstandiger te rijden en meer af te wachten.

Mathieu van der Poel in AGR Ⓒ ANP/HH

Van der Poel even lossen

Het peloton dunde wel steeds meer uit. Tom Dumoulin hing er nog wel aan. Van der Poel had het erg moeilijk bij het steilste punt van de wedstrijd - de beklliming van de Keutenberg - en moest even lossen nadat Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Kasper Asgreen, Benoit Cosnefroy, Michael Matthews, Dylan teuns en Marc Hirschi het peloton aan stukken reden. Maar MvdP kwam al rap weer terug. Dumoulin moest op dat moment passen.

Numerieke meerderheid

Met Benoot, Kwiatkowski, Teuns, Asgreen, Pidcock, Cosnefroy, Matthews, Kamp, Küng, Hirschi en Van der Poel zat er fraaie kopgroep. Een groepje met Wellens en Mohoric volgde op een handvol seconden.

Teuns, Pidcock en Benoot probeerden MvdP kapot te rijden, maar het was eigenlijk niet steil genoeg om het daar nog te doen. Kwiatkowski probeerde daarna de numerieke meerderheid van Ineos uit te spelen en vertrok. Van der Poel moest er in zijn eentje achteraan, want ploeggenoten had hij niet meer bij zich. Het was een man-tegen-man-gevecht. Cosnefroy ging ook achter Kwiatkowski aan en reed met de Pool weg.

De twee waren gevlogen. Teuns zat nog tussen het duo en de groep-Van der Poel. De Nederlander zat 20 seconden achter de op 1,6 km voor de meet. Hij gaf er nogmaals een flinke snok aan. Maar het gat was net te groot.