AZ maakt zich op voor return in Conference League Herstelde smaakmakers Karlsson en De Wit ’ready’ voor West Ham: ’Grootste wedstrijd uit mijn carrière’

Jesper Karlsson dartelde afgelopen weekend tegen FC Emmen weer ouderwets over het veld namens AZ. De Zweedse linksbuiten is terug van weggeweest. Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - Aanbeland in het eindspel van de Conference League is AZ-coach Pascal Jansen na de 2-1 nederlaag in het uitduel met West Ham United naarstig op zoek naar nieuwe troefkaarten om de finale te bereiken. Die lijkt hij voor de return met de Londenaren te hebben gevonden. De van blessures herstelde Dani de Wit en Jesper Karlsson kunnen donderdag (21.00 uur) in Alkmaar uitgroeien tot de jokers van AZ.