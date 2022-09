Frances Tiafoe staat in halve finale US Open en levert historische prestatie

Tiafoe, die in vijf partijen pas één set heeft verloren, is de eerste Amerikaanse man die de halve finales weet te halen op de US Open sinds 2006. 16 jaar geleden haalde Andy Roddick de eindstrijd. "Dit is gekkenwerk, bizar, nog twee te gaan", zei Tiafoe na afloop.

De Amerikaan stond in de 2 uur en 35 minuten durende wedstrijd geen enkele keer zijn service af en brak Roeblev één keer. Vooral in de tiebreak van de tweede set maakte Tiafoe indruk door zeven punten op rij te winnen. Hij heeft dit toernooi alle zes gespeelde tiebreaks gewonnen.

Voor Tiafoe is het de eerste keer in zijn loopbaan dat hij de halve finales bereikt op een grand slam. In 2019 haalde de huidige nummer 26 van de wereld de laatste acht op de Australian Open.

Tiafoe gaat met de winnaar van het duel tussen de Italiaan Jannik Sinner en de Spanjaard Carlos Alcaraz de strijd aan om een finaleplaats. Hij is de eerste zwarte man in de halve finale van de US Open sinds Arthur Ashe in 1972. Tiafoe boekte zijn zege op Roeblev saillant genoeg op de baan die is vernoemd naar Ashe.

Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka heeft zich net als vorig jaar verzekerd van een plek in de halve finales van de US Open. De als zesde geplaatste tennisster uit Belarus was bij de laatste acht met 6-1 7-6 (4) te sterk voor de Tsjechische Karolina Pliskova, die als 22e geplaatst was. De tweede set verliep zonder servicebreaks, waarna Sabalenka in de tiebreak haar tweede matchpoint benutte.

De 24-jarige Sabalenka heeft nog nooit in de finale gestaan op een grandslamtoernooi. Vorig jaar verloor ze in New York van de Canadese Leylah Fernandez.

In de halve eindstrijd neemt Sabalenka het op tegen de als eerste geplaatste Iga Swiatek uit Polen of de Amerikaanse Jessica Pegula.

Demi Schuurs

Demi Schuurs heeft in de kwartfinales van het vrouwendubbelspel een kansloze nederlaag geleden. Schuurs verloor samen met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk met 6-3 6-1 van het Amerikaanse duo Caty McNally/Taylor Townsend.

De 29-jarige Schuurs, de nummer 16 van de wereld, stond voor de derde keer in de kwartfinales. Ze wist in New York nog nooit de laatste vier te halen. Vorig jaar bereikte ze wel de halve finales op de Australian Open, maar tot een plek in de eindstrijd van een grandslamtoernooi kwam het nog niet.