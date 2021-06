EK-titel voor handboogschutters na knappe comeback

Steve Wijler, Rick van der Ven en Sjef van den Berg versloegen Oekraïne in de finale van de landenwedstrijd met 5-3, maar makkelijk ging dat niet. Oranje knokte zich terug van een achterstand van 3-1.

De eerste set ging met 52-50 naar Oekraïne, goed voor 2 punten. De tweede eindigde gelijk, omdat de laatste pijl van de Oekraïners in de 10 vloog (53-53). Wijler, Van der Ven en Van den Berg trokken de derde set met 57-56 naar zich toe en trokken de stand daardoor weer gelijk. In de beslissende set begon Oekraïne met drie keer een 10, maar het Nederlandse trio bleef goed bij. In de tweede serie schoten de Oekraïners twee keer een 8 en een 9. Oranje maakte het af met pijlen in de 9 (Wijler) en twee keer in de 10 (Van der Ven en Van den Berg): 58-55.

De Nederlandse handboogschutters behoren volgende maand bij de Olympische Spelen in Tokio tot de favorieten voor het goud.